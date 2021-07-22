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Благополучная с виду семья отправляется на курорт, оперативно найденный матерью семейства Приской (Вики Крипс — «Призрачная нить», «Последний Вермеер»). Вместе с мужем (Гаэль Гарсиа Берналь — «Эма: Танец страсти», «Афера в Майами») и двумя детьми (Алекса Суинтон и Нолан Ривер) они прибывают на тропический остров с шикарным уровнем сервиса и живописным видом из номеров. У родителей проблемы личного характера, дело идет к разводу, но…