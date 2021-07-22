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Old Время 2021 / США
6.6 Оцените
109 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Время»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Благополучная с виду семья отправляется на курорт, оперативно найденный матерью семейства Приской (Вики Крипс — «Призрачная нить», «Последний Вермеер»). Вместе с мужем (Гаэль Гарсиа Берналь — «Эма: Танец страсти», «Афера в Майами») и двумя детьми (Алекса Суинтон и Нолан Ривер) они прибывают на тропический остров с шикарным уровнем сервиса и живописным видом из номеров. У родителей проблемы личного характера, дело идет к разводу, но…

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alfaterm 22 июля 2021, 16:42
Фильм великолепно снят и держит в напряжении.Повороты жета захватывают.Рекомендую вчем посмотреть, получите истинное наслаждение.
Возьмите с собой кофе и потягивая его окунитесь в настоящий шедевр киноискусства.
22 июля 2021, 16:42 Ответить
User 22 июля 2021, 17:40
Оценка
Если бы знала что такой стремный фильм, не пошла бы. \nНе стоит ходить на него! \nВобще не очень!
22 июля 2021, 17:40 Ответить
Baklitskaya.Ksenia 23 июля 2021, 01:48
Оценка
Фильмы топовый\nРекомендую👍🏻👌🏻
23 июля 2021, 01:48 Ответить
sergejmokrov03 23 июля 2021, 08:35
Оценка
Не тратьте свое ВРЕМЯ на это !!!
23 июля 2021, 08:35 Ответить
zhanna.khuako 23 июля 2021, 08:45
Оценка
Интересный фильм
23 июля 2021, 08:45 Ответить
Станислав Ян 23 июля 2021, 10:33
Оценка
Картины Шьямалана узнаваемы, Ты идешь в кино и понимаешь, что встретишься с чем-то необычным, загадочным и пугающим. Рекомендую.
23 июля 2021, 10:33 Ответить
Ismail Gareev 23 июля 2021, 17:42
Оценка
Фильм гавно полное!
23 июля 2021, 17:42 Ответить
Дмитрий Рябыкин 23 июля 2021, 22:33
Фильм полная чушь(((
23 июля 2021, 22:33 Ответить
Виктория Буянтуева 24 июля 2021, 07:40
Оценка
Всем очень понравился. От начала до конца смотришь с интересом, захватывающий фильм. Даже не ожидала, что впечатлит настолько. Честно говоря, трейлер не особо пришелся по душе, но то, что фильм от Шьямалана, подкупило. Не пожалели)
24 июля 2021, 07:40 Ответить
User 24 июля 2021, 08:58
Оценка
Хорший фильм,но концовка так себе, но мне понравился, давно я с таким интересом не смотрела кино!
24 июля 2021, 08:58 Ответить
iakobson.natalia 24 июля 2021, 18:38
Оценка
Напряжно, конечно, но задумка и фильм хорошие.
24 июля 2021, 18:38 Ответить
Антон Антонов 24 июля 2021, 23:23
Оценка
Фильм дерьмо
24 июля 2021, 23:23 Ответить
User 26 июля 2021, 15:34
Оценка
Интересная сюжетная линия, фильм на один раз, но смотриться на одном дыхании
26 июля 2021, 15:34 Ответить
User 27 июля 2021, 11:17
Оценка
😬
27 июля 2021, 11:17 Ответить
Pavel.Rashchupkin 27 июля 2021, 11:25
Оценка
Нормальный,качественный триллер!Советую всем посмотреть!Держит в напряжении весь фильм!
27 июля 2021, 11:25 Ответить
Наталия Петряшова 27 июля 2021, 22:45
Фильм очень актуальный в наше время(опыты, которые проводят над нами:параллель провожу с нынешней вакцинацией), ну и безусловно ценны отношения, которые мы, порой, так часто не ценим и разбрасываемся своими чувствами и временем . Очень интересный и захватывающий сюжет. Рекомендую для просмотра, однозначно.
27 июля 2021, 22:45 Ответить
Татьяна Телегина 28 июля 2021, 22:15
Оценка
Фильм жуть
28 июля 2021, 22:15 Ответить
Сергей Митько 29 июля 2021, 18:09
Оценка
Зря потраченное время, и испорченное настроение
29 июля 2021, 18:09 Ответить
User 29 июля 2021, 22:33
Оценка
фим очень классный,всем советую
29 июля 2021, 22:33 Ответить
ElizavetaPersonal 31 июля 2021, 19:52
Фильм с сюжетными дырами. 😒
31 июля 2021, 19:52 Ответить
Виктория Справедливая 1 августа 2021, 08:01
Оценка
Интересныхй сюжет. На один раз.
1 августа 2021, 08:01 Ответить
Сергей Чонишвили 1 августа 2021, 18:39
Оценка
Фильмец прикольный, сценарий и задумка понравилась
1 августа 2021, 18:39 Ответить
User 2 августа 2021, 17:58
Оценка
Мне понравился
2 августа 2021, 17:58 Ответить
User 3 августа 2021, 11:39
Оценка
Хуже фильма давно не смотрел
3 августа 2021, 11:39 Ответить
User 3 августа 2021, 22:04
Оценка
Назовите мне любой фильм за всю историю, я отвечу, что этот хуже
3 августа 2021, 22:04 Ответить
Suzanna Rodrigues 5 августа 2021, 02:05
Оценка
Хотели пойти на романтическую комедию а в итоге пол фильма плевались и отворачивались. Какой-то лёгкий налёт мерзости с претензии на гениальность и авторское кино. А конечно удивила развязка в стиле голливудских фильмов как будто ничего тошного на протяжение часа и не было. Я так скажу Режиссёр решил особо не заморачиваться и снял типа артхаусная кино мало бюджетная на фильм особо не потратился кроме купальников и зонтиков вот и весь бюджет. Вечером смотреть не советую тошненько. Так что лучше дождитесь когда фильм можно будет скачать и посмотреть в интернете, сэкономить деньги купите лучше мороженое.
5 августа 2021, 02:05 Ответить
User 7 августа 2021, 11:21
Оценка
Мысль интересная, но сам фильм сняли в одну кучу.
7 августа 2021, 11:21 Ответить
Аня Морозова 7 августа 2021, 16:29
Оценка
Захватывающий и вдохновляющий фильм, смотрящийся на одном дыхании. Рекомендую к просмотру.
7 августа 2021, 16:29 Ответить
User 7 августа 2021, 18:02
Оценка
Графика жуть, бюджет 3 копейки. Идея неплохая, но не продумано, куча нестыковок. Обидно, если бы фильм доработали, могло бы получиться очень даже не плохо.
7 августа 2021, 18:02 Ответить
Алексей Пичугов 8 августа 2021, 01:05
Оценка
Сегодня ходил фильм не о чём мистика 😞
8 августа 2021, 01:05 Ответить
kudyakov_a 8 августа 2021, 09:26
Абсолютно никчёмный фильм, как и большинство снятых Шьямаланом. В его случае достаточно посмотреть трейлер.
8 августа 2021, 09:26 Ответить
User 10 августа 2021, 19:27
Оценка
Окалесица какая-то. Но посмеяться есть с чего. Это и не триллер. Больше на тупую американскую комедию похоже.
10 августа 2021, 19:27 Ответить
Наташа Егорова 11 августа 2021, 15:43
Оценка
Мутная/ муть \nСкука/смертная
11 августа 2021, 15:43 Ответить
ayusha22.09.2004 12 августа 2021, 01:53
Оценка
Краш этого лета!
12 августа 2021, 01:53 Ответить
amorozova18 12 августа 2021, 09:14
Оценка
Понравился! Интересная идея.
12 августа 2021, 09:14 Ответить
Игорь Рыков 12 августа 2021, 16:14
Оценка
Супер
12 августа 2021, 16:14 Ответить
p_bear 14 августа 2021, 10:10
Оценка
Пристойный вполне фильм. Может, не самый лучший у Шьямалана, но точно не скучный - смотрится на одном дыхании. Сюжет - избитый, сам фильм похож на «Лекарство от здоровья». Словом, один раз посмотреть можно, и это будет хорошо.
14 августа 2021, 10:10 Ответить
User 15 августа 2021, 01:52
Оценка
Шьмалан изучает мир
15 августа 2021, 01:52 Ответить
User 15 августа 2021, 16:39
Оценка
100/10, рекомендую👌
15 августа 2021, 16:39 Ответить
User 17 августа 2021, 18:25
Оценка
Отличное кино
17 августа 2021, 18:25 Ответить
Карина Пирова 19 января 2022, 23:08
Оценка
интересный фильм, советую сходить
19 января 2022, 23:08 Ответить
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