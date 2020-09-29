«Хандра»: Рецензия Киноафиши

Чем абсурднее заголовок, тем, кажется, легче угодить режиссёру Алексею Камынину, который, поработав в СМИ разного уровня федеральности и лояльности, передумал быть журналистом, стал режиссёром, но сохранил те самые навыки цепкой наблюдательности за мелочами жизни, которые потом можно довольно занятно пересказать своей публике. «Хандра» — не первый его фильм, но первый правдивый, потому что почти все невероятные истории (если не все, но с некоторой гиперболой) взяты из жизни Лёши и его не фантомных друзей. Снимал то, в чём сам хорошо разбирается. А заодно помогает разобраться и нам, +/-30-летним, в себе и своей нежно хранимой хандре.

Сам Алексей для интервью на «Кинотавре» и, думаю, вообще заготовил отличную фразу, которая объясняет и его режиссёрское кредо, и появление в фильме «Хандра» некоего режиссёра, который «не Тарковский»: «Тарковский — это тот ориентир, который я себе видел и которому слишком навязчиво пытался подражать в своих первых работах, когда только начинал свой режиссёрский путь. И поэтому я не мог не пошутить над самим собой, который пытался зачем-то строить из себя Тарковского, вместо того чтобы быть Камыниным». Проще говоря, если вы раньше ничего не видели у этого режиссёра — «Хандра» отличный способ начать с ним знакомство.

Хандра

Трое друзей просыпаются утром в квартире, которую вместе снимают, и отправляются каждый навстречу своим приключениям. Диджей Виталик должен доставить 100 тысяч рублей арендодателю, но его экспрессивная девушка выкидывает сумку с деньгами. Барабанщик Деня собирался на свидание с актрисой, но вместо этого ходит с беременной бывшей по врачам. А режиссёр Лёша мечтает снять авторское глубокое кино, но за неимением финансирования ваяет рекламу кондиционеров. Есть ещё четвёртый друг, Рома, но он весь фильм молчит (живописнее многих болтунов) и ищет закладку в одном из столичных монастырей.

Пересказывать сюжет подробнее просто не имеет смысла. И дело не в пресловутых спойлерах. «Хандра» — абсурдистская ситуационная комедия, которая делается смешной только при целостном просмотре, когда события с утра и до вечера накатывают полноценный снежный ком различной нелепицы. Реалистичная в начале, «Хандра» к финалу превращается в «то, чего не может быть». И, забегая вперёд, предупрежу, что именно это может в фильме и не понравиться. Полицейские-глицинисты и катарсический восход на озере сбивают с толку и ритма. Но если изначально принять правила игры, что это не ваша скучная жизнь, а вот этих совсем не скучных парней, картинка складывается. В конце концов, кто ищет приключения, тот их всегда найдёт. А вы вместо этого сидите в кино и смотрите, как проходит жизнь других…

Хандра

Кстати, о кино: «Хандра» на поверку оказывается картиной крайне киноманской. Так что если вы исключительно ценитель высокого искусства и думаете, что все эти молодежные комедии не для вас сняты, знайте. Поколенческое городское роад-муви оказывается отличной площадкой, чтобы продемонстрировать и свою насмотренность, и умение уважительно иронизировать над культами. Кажется, что вообще это всё задумывалось ради сцены с коровой, ставшей невольным символом величия русского кино и того, на что готов творец ради своего искусства. Но если вы ничего не смотрели у того же Тарковского, а уже решили посмотреть «Хандру», ничего страшного не случится. Просто этот фильм покажется вам чуть менее смешным или смешным, но в других местах, чем таким же чокнутым киноманам, как сам режиссёр.

Сбалансированный набор скетчей, когда юморных, а когда не очень, не оставляет зрителям выбора: чья-нибудь история обязательно попадёт именно в вашу болевую точку. Хотя громче и ярче всех здесь звучит монолог персонажа Михаила Тройника, который после трёх недель в Москве узнаёт, что его бывшая из Красноярска, откуда он сам, залетела, и рассуждает о возвращении на родину. У всех несостоявшихся в столице художников, которые работают официантами или менеджерами чего-нибудь, чтобы зацепиться, должно остро защемить от узнаваемости мыслей, которые Деня безжалостно озвучивает. Впрочем, о самореализации здесь говорят все. Этот фильм словно прописывает лист наших чаяний, таких банальных, но необходимых, чтобы мы не хандрили каждый день.

Хандра

Важная составляющая «Хандры» — её актёры. Лица, потенциально узнаваемые, если вы дюже интересуетесь российским современным кинематографом различной степени популярности, но в целом не сказать чтобы известные. Проще говоря, не Саша Петров. Кирилл Ковбас, Михаил Тройник и Данила Якушев не то чтобы составляют портрет современности. Этот фильм в принципе чужд практически любому пафосу (кроме киноманского). Но правдоподобно, без собственных штампов, существуют в этом мирке пересказываемой кем-то истории, когда вроде всё реалистично, но чуть-чуть приукрашено. Где-то шутка подретуширована, где-то локация покрасивее взята, а где-то Равшана Куркова тычет тебе в глаз карандашом… Звёзд в этом проекте предостаточно, но они все — эпизодники. Для зрителя искушённого это означает лишь одно: им понравился сценарий настолько, что они согласились прийти на пару смен к этому самоуверенному режиссёру и окартинить его занимательную жизнь. Именно Аня Чиповская, Александр Гордон, Юлия Ауг, Тимофей Трибунцев, Сергей Епишев и Иван Янковский превращают историю пусть и незаурядных, но всё же обычных «покорителей» Москвы в кинолетопись. В конце концов, не может же переломный день в жизни быть с обычными лицами.

Хандра

«Хандра» — не идеальный, но и явно не плохой образчик киношатания в жанре «Один день из жизни». Алексей Камынин и оператор Никита Корнев действительно постарались показать свою жизнь так, как она им рисуется у них в головах. Со всеми этими выпуклыми персонажами, фантастическими интерьерами и шутками, которые просто обязаны стать цитатами хотя бы на пару дней. Проблема этого фильма лишь в том, что своим создателям он, кажется, нужен больше, чем зрителям. Они разогнали свою «хандру», пока снимали о ней. А вот нам, зрителям, ещё надо доползти до кинотеатров сквозь осенний ветер и нагнетаемую вторую волну карантина. Но доползти точно стоит.

Вероника Скурихина