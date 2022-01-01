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Хандра Хандра
Киноафиша Фильмы Хандра Отзывы о фильме «Хандра»
Хандра 2020 / Россия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Хандра»

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Чем абсурднее заголовок, тем, кажется, легче угодить режиссёру Алексею Камынину, который, поработав в СМИ разного уровня федеральности и лояльности, передумал быть журналистом, стал режиссёром, но сохранил те самые навыки цепкой наблюдательности за мелочами жизни, которые потом можно довольно занятно пересказать своей публике. «Хандра» — не первый его фильм, но первый правдивый, потому что почти все невероятные истории (если не все, но с некоторой гиперболой) взяты из жизни…

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