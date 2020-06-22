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Кирилл Ковбас
Кирилл Ковбас
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Кирилл Ковбас
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Дата рождения
24 мая 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Кирилла Ковбаса
Родился 24 мая 1994 года.
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Фильмография Кирилла Ковбаса
Пророк
мюзикл
2024, Россия
0.0
Хандра
комедия
2020, Россия
6.0
Кольская сверхглубокая
драма, ужасы
2020, Россия
7.0
Ложь или действие
драма
2017, Россия
0.0
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Представлен трейлер фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Премьера состоится 17 сентября.
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22 июня 2020 15:13
Выглядит впечатляюще: представлен свежий постер триллера «Кольская сверхглубокая»
Премьера состоится осенью этого года.
Написать
17 июня 2020 09:40
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