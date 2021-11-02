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Ксения Зуева
Ксения Зуева
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Ксения Зуева
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Дата рождения
10 июня 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Ксении Зуевой
Родилась 10 июня 1990 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Ксении Зуевой
Конференция
драма, исторический
2020, Россия
0.0
Вмешательство
драма, мелодрама
2020, Россия
0.0
Хандра
комедия
2020, Россия
6.0
Близкие
драма
2017, Россия
5.0
В ожидании Шарлотты Корде
мелодрама
2016, Россия
0.0
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Вышел трейлер первой серии антологии «Сказки Пушкина. Для взрослых»
Провинциальный жулик Рыбак вынужден удовлетворять кинозвезду Рыбку, чтобы та исполняла желания Старухи.
Написать
2 ноября 2021 15:57
«Я уверен, Пушкин был бы среди нас!»: репортаж со съемок сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых»
Осенью 2021 года на платформе more.tv выйдет 6-серийная антология, в основу которой легли сказки, возможно, самого главного классика русской литературы.«Киноафиша» съездила на съемки сериала и поговорила с его создателями о Пушкине-панке и его творчестве, существующем вне времени.
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19 августа 2021 20:15
Начались съемки сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых» — доступны первые фото с площадки
Проект выйдет на сервисе more.tv.
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19 августа 2021 16:30
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