Наша рецензия

В 28-й раз открылся кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге. Несмотря на все трудности, смотр продолжает дышать, хотя каждый вдох дается ему с трудом. В качестве фильма открытия была выбрана новая работа Николая Хомерики «Белый снег» про легендарную чемпионку по лыжному спорту. На фестиваль картина попала не до конца доделанная, четко находясь в статусе постпродакшна. В таком случае рассказываем, из чего состоит так называемый «черновик» и что может…