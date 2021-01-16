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Белый снег Белый снег
Киноафиша Фильмы Белый снег Отзывы о фильме «Белый снег»
Белый снег 2021 / Россия
8.0 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Белый снег»

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Наша рецензия

В 28-й раз открылся кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге. Несмотря на все трудности, смотр продолжает дышать, хотя каждый вдох дается ему с трудом. В качестве фильма открытия была выбрана новая работа Николая Хомерики «Белый снег» про легендарную чемпионку по лыжному спорту. На фестиваль картина попала не до конца доделанная, четко находясь в статусе постпродакшна. В таком случае рассказываем, из чего состоит так называемый «черновик» и что может…

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Слава Крулатов 16 января 2021, 13:33
В целом конечно должен быть интересный фильм. Мне по крайней мере посмотреть охота
16 января 2021, 13:33 Ответить
Лида Чикало 25 января 2021, 17:05
Трейлер норм. Почитала про Вяльбе. Тоже теперь хочу посмотреть)
25 января 2021, 17:05 Ответить
annou 18 февраля 2021, 01:15
Очень хороший фильм! Не пропустите))))
18 февраля 2021, 01:15 Ответить
ElizavetaPersonal 7 марта 2021, 07:56
Почему в каждом русском говнофильме нужно пихать любовную линию. Без этого никуда что ли?
7 марта 2021, 07:56 Ответить
Тимур Хисамов 7 марта 2021, 17:28
в ответ на сообщение ElizavetaPersonal от 7 марта 2021, 07:56
В кино же парни с девушками ходят, а им не интересно будет смотреть фильм без любовной истории, всё просто.
7 марта 2021, 17:28 Ответить
savinav68 13 марта 2021, 09:56
Оценка
Фильм супер. Пошел на фильм случайно и был удивлен, получил огромное удовольствие от просмотра и гордость за наших спортсменов. Пожалуй лучший фильм за последнее время
13 марта 2021, 09:56 Ответить
Мария Дуда 14 марта 2021, 20:15
Фильм смотрела уже 3 раза:). И каждый раз вижу в нём что-то новое, каждый раз плачу и выхожу из Кино счастливой. На таких фильмах нужно воспитывать детей.. моим 6 и 10 лет - фильм им очень понравился!

Не пропустите, пока идёт в кино. «Белый снег» однозначно нужно смотреть на большом экране с полным погружением!
14 марта 2021, 20:15 Ответить
Александр Шибанов 20 марта 2021, 09:07
Никаких эмоций после просмотра. Спасибо жене ... Такие фильмы надо по ТВ (1-й канал) бабушкам бесплатно показывать, самое то ...
20 марта 2021, 09:07 Ответить
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