«Темные воды»: Рецензия Киноафиши

Невзрачный корпоративный юрист Роберт Билотт (Марк Руффало) просиживает штаны в конторе, время от времени защищая интересы большого капитала, и ведет размеренную семейную жизнь с женой-красавицей Сарой (Энн Хэтэуэй). Однако в скучную американскую рутину врывается совесть в лице несчастного фермера Уилбура Теннанта (Билл Кэмп) — он просит Роберта провести расследование в отношении DuPont, гиганта химической промышленности. Корпорация якобы загрязняет его земли, на которой пачками мрут коровы, да и сам фермер испытывает проблемы со здоровьем. Билотт нехотя берется за дело, прямо противоположное его обычной работе, и вскоре раскрывает огромный заговор — гремучая смесь американского капитализма и государственного бездействия грозят экологической катастрофой.

Режиссер Тодд Хейнс известен в первую очередь как безупречный стилист, мастерски маскирующий свои фильмы под голливудскую классику (вспомним хотя бы «Вдали от рая», визуально и сюжетно отсылающий к работам Дугласа Серка). Поэтому его решение приняться за откровенно публицистический материал — экранизацию статьи The New York Times Magazine про экологический и корпоративный скандал — поначалу кажется странным. Хотя те, кто ориентируется в фильмографии Хейнса, вспомнят его «Спасение» (1995) — экзистенциальную драму про женщину, страдающую от аллергии на химикаты.

Темные воды

«Темные воды» идут по этой же дорожке, только в этот раз Хейнс предпочитает не прятаться за аллегориями, а делает политико-экологическое высказывание. Цветастые тона его прежних фильмов сменяются на серо-зеленые оттенки, будто отражающие степень загрязнения воды и почвы. Эксцентрика уступает место фактам, от которых по телу бегут мурашки.

Уже давно известно, что человечество находится в эпохе Шестого массового вымирания живых видов. Планета стремительно меняется, и нет сомнений, что в этом виновны как отдельные люди, так и большие корпорации, бездумно променявшие ценность единичных жизней в погоне за гигантской прибылью. Впрочем, вряд ли что-то может напугать человечество сильнее, чем собственное вымирание. А именно этим грозят действия DuPont и их главная разработка — тефлоновое покрытие, оказавшееся бомбой замедленного действия.

Темные воды

Реальное противостояние Роберта Билотта и DuPont заняло пару десятилетий (и продолжается до сих пор) — и это растянутое на долгие годы разбирательство изначально не похоже на материал для голливудского динамического триллера. Иск, новый иск, кропотливое перебирание бумажек, томительное ожидание результатов, ответные обвинения… Да и главный герой не похож на решительного правдоруба.

«Темные воды», разумеется, не пытаются обойти блеклые углы настоящей истории (поэтому местами фильм может вызвать чувство скуки и ощущение прочтения статьи на «Википедии»). Зато Тодд Хейнс нашел идеальный выход из этой ситуации: превратил маленького человека, Роберта Билотта, в комок нервов и неочевидного героизма. Юрист жертвует собственным счастьем и здоровьем в попытках добиться справедливости, и это не проходит для него бесследно.

Темные воды

Главная движущая сила «Темных вод» — актерская игра Марка Руффало, выдающего убедительный перформанс. Билотт в его исполнении наделен поразительной упертостью, сутулой осанкой и не сразу заметным нервным тиком. Руффало играет эту роль не размашисто, а скорее прячет свой актерский арсенал за сдержанным фасадом героя. Пожалуй, это еще одна обидная недоработка киноакадемии — Руффало заслуживает хотя бы оскаровской номинации.

«Темные воды» понравятся не всем поклонникам Тодда Хейнса, зато убедительно работают на публицистическом поле. Никакого хэппи-энда для облегчения аудитории после просмотра тут тоже нет: война за здоровье человечества и жизнь нашей планеты продолжается. Выкиньте тефлоновые сковороды и бойтесь капитализма — спастись можно только самому.

Марат Шабаев