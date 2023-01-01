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Темные воды Темные воды
Киноафиша Фильмы Темные воды Темные воды, 2019: актеры и роли
Dark Waters Темные воды 2019 / США
8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Темные воды, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тодд Хейнс Тодд Хейнс Todd Haynes
В ролях
Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй Anne Hathaway Марк Руффало Марк Руффало Mark Ruffalo Уильям Джексон Харпер Уильям Джексон Харпер William Jackson Harper Билл Пуллман Билл Пуллман Bill Pullman Тим Роббинс Тим Роббинс Tim Robbins Виктор Гарбер Виктор Гарбер Victor Garber Мэр Уиннингхэм Мэр Уиннингхэм Mare Winningham Билл Кэмп Билл Кэмп Bill Camp Луиза Краузе Louisa Krause
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