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Темные воды
Темные воды, 2019: актеры и роли
Dark Waters
Темные воды
2019 / США
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8.5
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Темные воды, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тодд Хейнс
Todd Haynes
В ролях
Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
Марк Руффало
Mark Ruffalo
Уильям Джексон Харпер
William Jackson Harper
Билл Пуллман
Bill Pullman
Тим Роббинс
Tim Robbins
Виктор Гарбер
Victor Garber
Мэр Уиннингхэм
Mare Winningham
Билл Кэмп
Bill Camp
Луиза Краузе
Louisa Krause
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