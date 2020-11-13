В ринге только девушки, 2020

Жизнь американки средних лет идет под откос: сначала умирает ее любимая мать, а затем отец объявляет о своей гомосексуальной ориентации. Кроме того, маленькая кофейня, приносившая стабильный заработок, сгорает дотла. Чтобы расплатиться с долгами и выпустить накопившийся пар, отчаявшаяся женщина отправляется в подпольный бойцовский клуб. Спонтанный поединок в октагоне переворачивает жизнь героини с ног на голову.
Анна (Малин Акерман) — одинокая владелица захудалого кафе, так и не сумевшая встретить мужчину мечты. Все свободное время она проводит с Шарлин (Дульсе Слоун), испытывающей те же трудности в личной жизни. Но очередной совместный ужин оборачивается для них непроизвольным поджогом заведения, из-за чего Анна лишается единственного источника дохода. Денег нет, а долги растут с каждой неделей. Испытывая вину, Шарлин приводит подругу в женский клуб по боям без правил. Чтобы решить финансовые проблемы, 40-летняя сотрудница забегаловки без опыта выступлений на ринге соглашается на поединок.
Итогом схватки становится сиюминутный нокаут. Однако поражение лишь раззадоривает Анну, готовую повторить испытание. Для первой победы она обращается за помощью к Джеку Мерфи (Алек Болдуин) — бывшему тренеру по боксу, который уже несколько лет не расстается с бутылкой виски. Странный дуэт начинает полномасштабную подготовку к решающей битве с непобедимой чемпионкой Оливией (Белла Торн). Изнурительные тренировки, отсутствие сна и скептицизм окружающих делают претендентку сильнее, чем когда-либо. Но есть ли у нее хотя бы минимальные шансы на успех?
«В ринге только девушки» — второй полнометражный фильм в карьере Пола Лейдена. В 2014 году режиссер поставил хоррор «Вернись ко мне», провалившийся в мировом прокате. Кроме того, в 2019 году исполнительница главной роли Малин Акерман снималась в его короткометражной работе «Пока, Салли».
Специально для киноленты британский композитор Бенсон Тейлор записал трек с участием рок-группы Bones UK.
Роль отца-гомосексуала Эда исполнил американский рестлер Кевин Нэш, в течение многих лет выступавший на ринге WWE, WCW и TNA. Спортсмен публично поддерживает борцов за права сексуальных меньшинств в шоу-бизнесе. Его бойфренда сыграл открытый гей Алек Мапа, известный по участию в сериалах «Отчаянные домохозяйки» и «Их перепутали в роддоме».
Образ лучшей подруги Шарлиз воплотила стэндап-комик Дульсе Слоан, для которой это первый опыт в студийном голливудском кино.
В кинокартине появляется трансгендерная модель Доминик Джексон, участвовавшая в фотосессиях для знаменитого журнала Vogue. Широкой аудитории она известна по драматическому телесериалу «Поза».
Мариана Паола Висенте, исполнившая роль Марни, в 2010 году стала обладательницей титула «Мисс Вселенная Пуэрто-Рико», а также попала в десятку идентичного конкурса в США.
Малин Акерман не только сыграла главную роль, но и выступила одним из продюсеров проекта.
Акерман и Алек Болдуин прежде уже работали вместе на одной съемочной площадке – в музыкальной романтической комедии «Рок на века».
Первый опыт работы сценариста Джозефа Дауни в полном метре.
В жизни Анны все резко пошло наперекосяк. Любимая мама умерла, а доброжелательный отец объявил, что он гей. Вдобавок она случайно сожгла собственную кофейню. Пытаясь помочь, лучшая подруга Анны Шарлин приводит девушку в подпольный женский бойцовский клуб.