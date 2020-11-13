В ринге только девушки, 2020

Жизнь американки средних лет идет под откос: сначала умирает ее любимая мать, а затем отец объявляет о своей гомосексуальной ориентации. Кроме того, маленькая кофейня, приносившая стабильный заработок, сгорает дотла. Чтобы расплатиться с долгами и выпустить накопившийся пар, отчаявшаяся женщина отправляется в подпольный бойцовский клуб. Спонтанный поединок в октагоне переворачивает жизнь героини с ног на голову.

Анна (Малин Акерман) — одинокая владелица захудалого кафе, так и не сумевшая встретить мужчину мечты. Все свободное время она проводит с Шарлин (Дульсе Слоун), испытывающей те же трудности в личной жизни. Но очередной совместный ужин оборачивается для них непроизвольным поджогом заведения, из-за чего Анна лишается единственного источника дохода. Денег нет, а долги растут с каждой неделей. Испытывая вину, Шарлин приводит подругу в женский клуб по боям без правил. Чтобы решить финансовые проблемы, 40-летняя сотрудница забегаловки без опыта выступлений на ринге соглашается на поединок.

Итогом схватки становится сиюминутный нокаут. Однако поражение лишь раззадоривает Анну, готовую повторить испытание. Для первой победы она обращается за помощью к Джеку Мерфи (Алек Болдуин) — бывшему тренеру по боксу, который уже несколько лет не расстается с бутылкой виски. Странный дуэт начинает полномасштабную подготовку к решающей битве с непобедимой чемпионкой Оливией (Белла Торн). Изнурительные тренировки, отсутствие сна и скептицизм окружающих делают претендентку сильнее, чем когда-либо. Но есть ли у нее хотя бы минимальные шансы на успех?