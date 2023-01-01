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Между двумя папоротниками
Между двумя папоротниками, 2019: актеры и роли
Between Two Ferns: The Movie
Между двумя папоротниками
2019 / США
6.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Между двумя папоротниками, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Окерман
Scott Aukerman
В ролях
Зак Галифианакис
Zach Galifianakis
Питер Динклэйдж
Peter Dinklage
Лорен Лапкус
Lauren Lapkus
Уилл Феррелл
Will Ferrell
Мэри Холлэнд
Mary Holland
Мэтт Бессер
Matt Besser
Мэттью МакКонахи
Matthew McConaughey
Фил Хендри
Phil Hendrie
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Рашида Джонс
Rashida Jones
Адам Скотт
Adam Scott
Джон Чо
John Cho
Джейсон Шварцман
Jason Schwartzman
Бобби Тисдэйл
Bobby Tisdale
Бри Ларсон
Brie Larson
Пол Радд
Paul Rudd
А.Д. Майлз
A. D. Miles
Джон Ледженд
John Legend
Джон Хэмм
Jon Hamm
Хейли Стайнфелд
Hailee Steinfeld
Аквафина
Awkwafina
Тиффани Хэддиш
Tiffany Haddish
Мэтт Бернингер
Matt Berninger
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Тесса Томпсон
Tessa Thompson
Галь Гадот
Gal Gadot
Джордж Клуни
George Clooney
Киану Ривз
Keanu Reeves
В прокате
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