Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Криминальный Город: Разборки В Пусане" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Между двумя папоротниками Между двумя папоротниками
Киноафиша Фильмы Между двумя папоротниками Между двумя папоротниками, 2019: актеры и роли
Between Two Ferns: The Movie Между двумя папоротниками 2019 / США
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Между двумя папоротниками, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Окерман Скотт Окерман Scott Aukerman
В ролях
Зак Галифианакис Зак Галифианакис Zach Galifianakis Питер Динклэйдж Питер Динклэйдж Peter Dinklage Лорен Лапкус Лорен Лапкус Lauren Lapkus Уилл Феррелл Уилл Феррелл Will Ferrell Мэри Холлэнд Мэри Холлэнд Mary Holland Мэтт Бессер Matt Besser Мэттью МакКонахи Мэттью МакКонахи Matthew McConaughey Фил Хендри Фил Хендри Phil Hendrie Брюс Уиллис Брюс Уиллис Bruce Willis Рашида Джонс Рашида Джонс Rashida Jones Адам Скотт Адам Скотт Adam Scott Джон Чо Джон Чо John Cho Джейсон Шварцман Джейсон Шварцман Jason Schwartzman Бобби Тисдэйл Bobby Tisdale Бри Ларсон Бри Ларсон Brie Larson Пол Радд Пол Радд Paul Rudd А.Д. Майлз A. D. Miles Джон Ледженд John Legend Джон Хэмм Джон Хэмм Jon Hamm Хейли Стайнфелд Хейли Стайнфелд Hailee Steinfeld Аквафина Аквафина Awkwafina Тиффани Хэддиш Тиффани Хэддиш Tiffany Haddish Мэтт Бернингер Matt Berninger Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Тесса Томпсон Тесса Томпсон Tessa Thompson Галь Гадот Галь Гадот Gal Gadot Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Киану Ривз Киану Ривз Keanu Reeves
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
Хвостатые пришельцы
Хвостатые пришельцы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Related video
Дом оставил жене: Якубович решился на смелое признание о семье
«Музей, не меньше!»: дворец Винер ошарашил даже живущего в элитных хоромах Малахова
Якубовичу сочувствует вся страна: дело в странной дочери (фото)
Не зря этого актера обожали в СССР: до самой смерти кружил головы молоденьким (фото)
Забавный тест: какой вид транспорта описывает вашу интимную жизнь?
Самые мудрые мужчины носят эти имена: к их советам стоит прислушиваться
Лолита живет в постоянном страхе: самая близкая женщина изводит звезду
Разбил миллионы женских сердец: почему от Батырева массово отворачиваются поклонницы
Всем знакам зодиака надо быть начеку: в августе есть сразу 15 крайне опасных дней
Почернела от горя: что творится с певицей Натали после похорон мужа
У 4 знаков зодиака до конца лета будет черная полоса: готовьтесь к испытаниям
Бондарчук уговорил Орбакайте сняться в стрингах: от кадров до сих пор пробирает до костей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше