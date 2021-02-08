Апрель 1986 года. Молодой пожарный Алексей Карпушин (Данила Козловский) мается, работая на пожарной станции в Припяти. Его утомили постоянные нудные проверки, и он планирует переехать в Киев. Алексей встречает свою былую любовь Олю (Оксана Акиньшина) и то ли хочет её вернуть, то ли просто хочет хорошо провести время накануне отъезда. Но все жизненные планы разрушит грядущая масштабная трагедия. Несмотря на прямолинейное название, «Чернобыль» – кино, сторонящееся привязки к…
Козловский вроде героя просто ни о чем, с его мордашкой ему лучше играть маменькиных мажоров. Фильм вроде драма , я за душу не трогает. Вообщем если делать нечего можно посмотреть . 6 из 10. А так конечно лучше посмотреть сериал чернобыль. Там поинтересней и в деталях все описывается с точки зрения событий и политики. А это так художественная лабуда
Классный фильм, классные актеры, эмоции зашкаливали, уже второй день не могу отойти от эмоции...
Авторизация по e-mail