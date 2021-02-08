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Чернобыль Чернобыль
Киноафиша Фильмы Чернобыль Отзывы о фильме «Чернобыль»
Чернобыль 2020 / Россия
6.3 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Чернобыль»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Апрель 1986 года. Молодой пожарный Алексей Карпушин (Данила Козловский) мается, работая на пожарной станции в Припяти. Его утомили постоянные нудные проверки, и он планирует переехать в Киев. Алексей встречает свою былую любовь Олю (Оксана Акиньшина) и то ли хочет её вернуть, то ли просто хочет хорошо провести время накануне отъезда. Но все жизненные планы разрушит грядущая масштабная трагедия. Несмотря на прямолинейное название, «Чернобыль» – кино, сторонящееся привязки к…

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User 8 февраля 2021, 12:10
Буду ходить на все фильмы отечественного приозводства👍
8 февраля 2021, 12:10 Ответить
Талалин Илья 30 марта 2021, 19:53
Мне кажется чернобль зона отчуждения был лутше трейлер то трейлер не че не решает покачто чернобыль зона отчуждения лутше
30 марта 2021, 19:53 Ответить
enigmatik033 8 апреля 2021, 04:51
Надо идти обязательно....!
8 апреля 2021, 04:51 Ответить
ElizavetaPersonal 15 апреля 2021, 08:53
Козловский в этом фильме просто молодец. И актёр и режиссёр. Только 💩фильм как всегда получился с его участием.
15 апреля 2021, 08:53 Ответить
Иван Сафин 15 апреля 2021, 17:32
Оценка
топ фильм, всем советую
15 апреля 2021, 17:32 Ответить
Александр Шибанов 17 апреля 2021, 10:16
Оценка
Сказочный говнофильм ...
17 апреля 2021, 10:16 Ответить
Alexalexeevbilysuvar 18 апреля 2021, 09:09
Оценка
Фильм катастрофа. Только не та красивая фантастика, какую изображают американские режиссёры, а настоящая катастрофа, с болью, грязью, жертвами. То, что застало наше поколение. Прыщавым юнцам возможно не понравится - драйва маловато. А осознанным людям рекомендую.
18 апреля 2021, 09:09 Ответить
liss.n.s.s.88 18 апреля 2021, 13:44
Оценка
"гениальный" режиссер Козловский снял "гениального" актера Козловского в говнофильме. Проматали в очередной раз кучу Бюджетных средств и на этом пожалуй все.Кровь из глаз течет при просмотре сего "шедевра".
18 апреля 2021, 13:44 Ответить
katya56 21 апреля 2021, 19:35
Не тратьте время и деньги... Фильм не оправдал ожидания! Очень жаль..
21 апреля 2021, 19:35 Ответить
Андрей Володченко 22 апреля 2021, 02:06
Филбм говно. Честно. Не советую
22 апреля 2021, 02:06 Ответить
dotaspb87 22 апреля 2021, 17:04
Оценка
Фильм так себе. Всем фанатикам козловского прошу назвать с ним хоть одтн достойный фильм кроме легенды? Не можете вспомнить? Ага . Так я и думал.
Козловский вроде героя просто ни о чем, с его мордашкой ему лучше играть маменькиных мажоров. Фильм вроде драма , я за душу не трогает. Вообщем если делать нечего можно посмотреть . 6 из 10. А так конечно лучше посмотреть сериал чернобыль. Там поинтересней и в деталях все описывается с точки зрения событий и политики. А это так художественная лабуда
22 апреля 2021, 17:04 Ответить
liss.n.s.s.88 23 апреля 2021, 16:58
Оценка
отрицательные отзывы, а сие произведение перевалило за 7 из 10.))))) ну, ну.
23 апреля 2021, 16:58 Ответить
Светлана Патрикеева 24 апреля 2021, 18:17
Оценка
Очередной раз убеждаюсь, что фильмы с участием Данилы Козловского мне не надо смотреть. Очень похож на моего одноклассника, чем вызывает особое негодование, такой же приторный слизняк. А задумка автора может и хорошая, если бы взяли других актеров, было бы вообще прекрасно.
24 апреля 2021, 18:17 Ответить
Денис Арцыбашев 24 апреля 2021, 19:56
Чуть не ушел с фильма....Унылое г@вно
24 апреля 2021, 19:56 Ответить
User 25 апреля 2021, 13:48
Сдишуом все затянуто и нудно, еде выседили
25 апреля 2021, 13:48 Ответить
kamil-zarifov 25 апреля 2021, 16:32
Так себе
25 апреля 2021, 16:32 Ответить
kon4enii 25 апреля 2021, 17:16
в ответ на сообщение dotaspb87 от 22 апреля 2021, 17:04
Духлесс
25 апреля 2021, 17:16 Ответить
Елена Синельникова 26 апреля 2021, 23:42
Оценка
Разочарована. Главный герой похоже придуман Козловским. Такой же как сам. Полная пурга... Туман...полнейшая чепуха
26 апреля 2021, 23:42 Ответить
Елена Синельникова 26 апреля 2021, 23:45
в ответ на сообщение User от 8 февраля 2021, 12:10
Оценка
Ходите... Я тоже буду ходить... Задатки патриотизма привили в школе и в семье...
26 апреля 2021, 23:45 Ответить
lilit18.88 29 апреля 2021, 06:41
Не понимаю что за отзыаы тут??
Классный фильм, классные актеры, эмоции зашкаливали, уже второй день не могу отойти от эмоции...
29 апреля 2021, 06:41 Ответить
Ирина Акинина 17 мая 2021, 15:27
Оценка
Фильм классный
17 мая 2021, 15:27 Ответить
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