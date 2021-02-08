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Апрель 1986 года. Молодой пожарный Алексей Карпушин (Данила Козловский) мается, работая на пожарной станции в Припяти. Его утомили постоянные нудные проверки, и он планирует переехать в Киев. Алексей встречает свою былую любовь Олю (Оксана Акиньшина) и то ли хочет её вернуть, то ли просто хочет хорошо провести время накануне отъезда. Но все жизненные планы разрушит грядущая масштабная трагедия. Несмотря на прямолинейное название, «Чернобыль» – кино, сторонящееся привязки к…