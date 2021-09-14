Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Шумахер
7.7 Рейтинг IMDb: 7.4
Киноафиша Фильмы Шумахер

Шумахер

Schumacher 18+
Страна Германия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 14 сентября 2021
Премьера в мире 14 сентября 2021
Производство B14 Film
Другие названия
Schumacher, Σουμάχερ, Шумахер, شوماخر, 슈마허, シューマッハ, 車神舒馬克
Рейтинг фильма

7.7
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Allen, James (Biographer) Он очень-очень рано в своей гоночной карьере понял: ты получаешь ровно столько, сколько вкладываешь. Это стало его мантрой. Нужно было выкладываться полностью и без оглядки.
