Фильмы про Чернобыль и Припять отражают разные взгляды на одну из самых страшных в истории человечества экологических катастроф. Однако, кроме трагических событий, такое кино рассказывает об истинном героизме, глубокой человеческой драме и о борьбе целой нации за свое счастливое будущее.

Взрыв на Чернобыльской АЭС стал переломным моментом для советской науки и промышленности, унес тысячи жизней и повлиял на судьбу сотен семей. Непосредственных участников тех событий то демонизируют, то чуть ли не причисляют к лику святых. Поэтому кино про Чернобыль до сих пор неустанно снимают не только в России и Украине, но и в других странах мира. Среди лучших киноисторий, рассказывающих об этой трагедии, – фильм Данилы Козловского, американский сериал, основанный на реальных событиях, и множество других лент.