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Фильмы про Чернобыль
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Фильмы про Чернобыль

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После Чернобыля
После Чернобыля
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3.0
ужасы, триллер, детектив
2021, Россия / Украина / США
Чернобыль
Чернобыль
6.0
драма, исторический
2020, Россия
Опасный элемент
Опасный элемент
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6.0
биография, драма
2019, Великобритания
Запретная зона
Запретная зона
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4.0
ужасы
2015, Германия
В субботу
В субботу
6.0
драма
2010, Германия / Россия / Украина / Беларусь
Внеземной
Внеземной
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7.0
драма, фантастика
2007, Россия / Украина
Мертвая зона
Мертвая зона
7.0
драма, триллер, ужасы, детектив
1983, США
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Фильмы про Чернобыль и Припять отражают разные взгляды на одну из самых страшных в истории человечества экологических катастроф. Однако, кроме трагических событий, такое кино рассказывает об истинном героизме, глубокой человеческой драме и о борьбе целой нации за свое счастливое будущее.

Взрыв на Чернобыльской АЭС стал переломным моментом для советской науки и промышленности, унес тысячи жизней и повлиял на судьбу сотен семей. Непосредственных участников тех событий то демонизируют, то чуть ли не причисляют к лику святых. Поэтому кино про Чернобыль до сих пор неустанно снимают не только в России и Украине, но и в других странах мира. Среди лучших киноисторий, рассказывающих об этой трагедии, – фильм Данилы Козловского, американский сериал, основанный на реальных событиях, и множество других лент.

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