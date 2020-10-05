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Николай Козак
Николай Козак
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Николай Козак
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Дата рождения
26 декабря 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Новояворовск, СССР (Украина)
Рост
182 см
Биография Николая Козака
Родился 26 декабря 1966 года. Новояворовск, СССР (Украина).
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Фильмография Николая Козака
1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама
2022, Россия
8.0
Старые шишки
комедия
2021, Россия
0.0
Чернобыль
драма, исторический
2020, Россия
6.0
Коп
комедия
2018, Россия
4.0
Сердце врага
исторический, драма
2014, Россия
0.0
Сибирь. Монамур
драма
2011, Россия
7.0
Камень
драма, триллер
2011, Россия
7.0
Южный календарь
драма
2010, Россия
5.0
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