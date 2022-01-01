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Гленн Моршауэр
Гленн Моршауэр
Glenn Morshower
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Гленн Моршауэр
Glenn Morshower
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Дата рождения
24 апреля 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Гленна Моршауэра
Родился 24 апреля 1959 года. Даллас, Техас, США.
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Фильмография Гленна Моршауэра
Бегущие
боевик, криминал
2020, США
6.0
Последствия
драма, триллер
2017, США
6.0
Разлом времени
фантастика, триллер, детектив
2017, США
5.0
Трансформеры
боевик, приключения, фантастика
2007, США
8.0
Операция "Дельта фарс"
приключения, комедия, боевик
2007, США
6.0
Всем хана!
комедия, анимация
2005, США
4.0
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