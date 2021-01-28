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Дьявол в деталях Дьявол в деталях
Киноафиша Фильмы Дьявол в деталях Отзывы о фильме «Дьявол в деталях»
The Little Things Дьявол в деталях 2021 / США
7.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Дьявол в деталях»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Простая рабочая поездка для помощника шерифа Джо Дикона в солнечный Лос-Анджелес затягивается. Его опыт и былые заслуги пригодились в расследовании молодого детектива Джима Бэкстера, возглавляющего поиски серийного убийцы девушек. Позади уже несколько месяцев, у отдела до сих пор нет зацепок, улик и подозреваемых, а поток сообщений о пропаже молодых горожанок не прекращается. Неожиданно неприветливый Дикон начинает испытывать большой интерес к расследованию и погружается в него с головой, ведь…

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Andrei Korolev 28 января 2021, 23:53
Оценка
Достойное,умное,атмосферное кино. Отличная игра Джаред Лето.
28 января 2021, 23:53 Ответить
Olessia Kononova 29 января 2021, 21:05
Так и на были потрачены пару часов жизни? На болтологию и убитых баб? Кто убийца то?
29 января 2021, 21:05 Ответить
malikov.rustam05 1 февраля 2021, 01:26
Оценка
Действительнос
1 февраля 2021, 01:26 Ответить
malikov.rustam05 1 февраля 2021, 01:40
Оценка
Действительно, очень хороший, атмосферный, для любителей жанра фильм. Да, к концу фильма может появиться ощущение, что чего не хватает, и чувство недосказанности, но это и есть сама задумка фильма, где основной уклон сделан не на раскрытие преступлений и поимки злодея, а на сам процесс работы детективов, про то как их ремесло сказывается на их жизнях. Герой Вашингтона будто видит самого себя в молодом коллеге, те же ошибки, и понимая к чему зто приведет...
1 февраля 2021, 01:40 Ответить
androys 3 февраля 2021, 23:01
в ответ на сообщение Olessia Kononova от 29 января 2021, 21:05
Как кто сом коп
3 февраля 2021, 23:01 Ответить
androys 3 февраля 2021, 23:05
в ответ на сообщение Olessia Kononova от 29 января 2021, 21:05
В конце фильма когда уборщица убирала его номер с фотками убитых, так то были те сапоги которые запомнил свидетель, и деталь с заколкой которую он отправил молодому чтоб того не терзала совесть за убитого умалешонного
3 февраля 2021, 23:05 Ответить
David Boterashvili 6 февраля 2021, 16:01
Такого отменного дерьма с громкими именами, я еще не видел))
6 февраля 2021, 16:01 Ответить
David Boterashvili 6 февраля 2021, 16:02
Рейтинг 7.9 thats what u have to know, about legacy))))))
6 февраля 2021, 16:02 Ответить
Valeriy Babichev 6 февраля 2021, 23:46
Когда вторая серия?) жду с нетерпением еще на пару часов
6 февраля 2021, 23:46 Ответить
ElizavetaPersonal 7 февраля 2021, 14:51
Лучше пойду на него, чем на русский фильм!!!
7 февраля 2021, 14:51 Ответить
poshehonec 7 февраля 2021, 15:21
Неплохой фильм, но мне не хватило конкретики в концовке, хотя понятно, что так было задумано.
Актеры - молодцы. Лето - монстр!)
7 февраля 2021, 15:21 Ответить
User 8 февраля 2021, 15:35
Фильм на любителя , начало захватывает , потом начитает отпускать и концовка как будто оторванная . Стало не понятно зачем вообще смотрел фильм (
8 февраля 2021, 15:35 Ответить
Виктор Принципов 18 июля 2021, 10:24
Оценка
Джерат как обычно на высоте, хорошая актераская игра
18 июля 2021, 10:24 Ответить
Сергей Чонишвили 25 июля 2021, 14:03
Оценка
Не с первого раза понял смысл этого фильма. Какзалось что сюжет не законченый и ожидалось в конце поимка злодея. Но потом как оказалось был сделан упор на детективов и их работу
25 июля 2021, 14:03 Ответить
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