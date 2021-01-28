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Простая рабочая поездка для помощника шерифа Джо Дикона в солнечный Лос-Анджелес затягивается. Его опыт и былые заслуги пригодились в расследовании молодого детектива Джима Бэкстера, возглавляющего поиски серийного убийцы девушек. Позади уже несколько месяцев, у отдела до сих пор нет зацепок, улик и подозреваемых, а поток сообщений о пропаже молодых горожанок не прекращается. Неожиданно неприветливый Дикон начинает испытывать большой интерес к расследованию и погружается в него с головой, ведь…