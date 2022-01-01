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Время собирать, 2014

2014 / Россия
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О фильме

Евгения работает учителем физкультуры в школе и одна воспитывает взрослую дочь Машу. Она души не чает в детях, трудится на износ, пытается растормошить вялых коллег и приобщить всех к здоровому образу жизни. Учителя посмеиваются над инициативной Женей, а школьники давно окрестили ее «чеканашкой».

Усилий Жени не ценит и ее дочь. Старшеклассница Маша жаждет «красивой жизни» и осуждает мать-бессребреницу.

Однажды в город приезжает миллионер, хозяин «газет, заводов, пароходов» Алексей. В юности у них с Женей был роман — та самая «первая любовь»..

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Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2014
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Устюгов
Владимир Устюгов
В ролях
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Наталия Антонова
Наталия Антонова
Анастасия Стежко
Анастасия Стежко
Марина Федункив
Марина Федункив
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Время собирать 1 постер
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