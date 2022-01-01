Время собирать, 2014

Евгения работает учителем физкультуры в школе и одна воспитывает взрослую дочь Машу. Она души не чает в детях, трудится на износ, пытается растормошить вялых коллег и приобщить всех к здоровому образу жизни. Учителя посмеиваются над инициативной Женей, а школьники давно окрестили ее «чеканашкой».



Усилий Жени не ценит и ее дочь. Старшеклассница Маша жаждет «красивой жизни» и осуждает мать-бессребреницу.



Однажды в город приезжает миллионер, хозяин «газет, заводов, пароходов» Алексей. В юности у них с Женей был роман — та самая «первая любовь»..