«Коррупционер»: Рецензия Киноафиши

Недавно вышедший из тюрьмы Лиам (Сэм Клафлин) мечтает вернуться к нормальной жизни и заново завоевать доверие жены и сына. Но сделать это будет не так просто. Его родной брат Шон (Джо Клафлин) попал в передрягу с участием местного девелопера Клиффорда Каллена (Тимоти Сполл). Этому человеку дорогу лучше не переходить. Он втайне ворочает миллионами, мухлюет с недвижимостью и прикрывает поставки наркотиков из Латинской Америки. В сложной схеме задействованы десятки людей, включая полицейских и политиков. С теми, кто зарывается или отказывается исполнять приказы, Каллен разбирается лично. Как правило, живыми его противников уже не находят.

Когда в безлюдном районе обнаруживается очередной труп, один из персонажей фильма пытается вычислить потенциальных убийц: «Русские? Они любят расчленять. Фишка у них такая». Но на этот раз, к сожалению или к счастью, сюжет обходится без русских. Все злодеи картины ― англичане и жители Лондона, который здесь больше напоминает какой-то вымышленный город вроде Готэма. Его система прогнила настолько, что в ней практически не осталось людей с чистыми руками. Коррупционеры тут все: и глава преступного синдиката Каллен, и покровительствующий ему высокопоставленный политик Хэммонд (Хью Бонневилль), и главный инспектор Скотланд-Ярда Эллери (Дэвид Хейман). Таких мрачных красок в британском кино не было давно. На экране происходит почти российский по своим масштабам беспредел. Полицейскому посреди бела дня коллеги подбрасывают наркотики. Журналист приходит на интервью и получает от собеседника по затылку с обещанием дальнейшей расправы. В дом к женщине с ребенком вламываются неизвестные и открывают стрельбу. Человек, чье лицо постоянно мелькает по телевизору, голыми руками расправляется с подельником. Неудобной свидетельнице перерезают горло.

«Коррупционер»

В актерской команде солирует не Сэм Клафлин, номинально назначенный главным героем, а Тимоти Сполл с вечно нахмуренным лицом, не обещающим другим персонажам ничего хорошего. Он мог бы обойтись вообще без реплик ― достаточно одного сурового взгляда со сдвинутыми бровями и сжатыми губами. Не уступает ему и Хью Бонневилль: Роберту Кроули из «Аббатства Даунтон» и мистеру Брауну из «Приключений Паддингтона» наконец-то выпал редкий шанс размять затекшие актерские мускулы в роли настоящего демона с приклеенной добродушной улыбкой. Одна из главных проблем фильма заключается в том, что действующих лиц в нем слишком много, и сами авторы, кажется, не могут определиться, с кем же они хотят провести больше времени: с героями или злодеями? Сюжет мечется от одного персонажа к другому. Зритель только начал проникаться проблемами зека с золотым сердцем, который всю жизнь чувствовал себя преданным собственным отцом, как вдруг уже надо следить за честным полицейским, отважно бросающим вызов системе, а потом ― за журналистом, который расследует коррупционную схему. Запомнить все фамилии невозможно, понять мотивации ― тем более. Идеальной формой для «Коррупционера» стал бы мини-сериал, где каждый персонаж получил бы соответствующее своему статусу экранное время. Исполнение у режиссера Рона Скальпелло вообще катастрофически проигрывает амбициозному замыслу. Имея в сценарии темный город грехов, погрязший в коррупции и убийствах, он не смог придумать ему ни одного запоминающегося визуального образа, кроме тревожно мелькающего красным светом колеса обозрения. Все остальное время камера просто снимает небоскребы в темноте ― прямо скажем, не самое оригинальное решение. То же самое касается драматургии. Там, где должна быть почти греческая трагедия или, на худой конец, нуарная безнадежность, зияет ничем не заполненная эмоциональная пустота: никого не жалко, никого. Уж лучше бы позвали русских ― с ними всегда веселее.

Ксения Реутова