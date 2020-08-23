Карлос (Рауль Аревало) – генеральный директор, который живет в Брюсселе и работает в успешной американской нефтяной компании Он женат на Сьюзен, которая сейчас на восьмом месяце беременности, и их семья принадлежит к высшему классу, обеспеченному роскошью и возможностями. Герой надеется стать партнером компании и переехать вместе с женой в Нью-Йорк. Однако долгожданным планам помешало неожиданное решение его начальства выбрать его для ведения переговоров в отдаленной африканской островной стране, где мужчина жил в своей юности.
В качестве представителя компании он отправляется в путь, чтобы договориться об освобождении американца, предположительно похищенного местными террористами, которые пытаются свергнуть правительство. Если он сможет добиться свободы для американца, это покажет, что молодая страна стабильна и в состоянии предложить легкий и упорядоченный доступ к своей нефти. По прибытии Карлос обнаружит часть своего прошлого, которую он игнорировал, и опасную реальность, сильно отличающуюся от того, что он ожидал. Герой понимает, что все, что ему сообщили, не соответствует действительности: похищения не было, а найденные тайные документы могут доказать, что авторитарный и милитаристский президент страны Ндонг (Эмилио Буале) является преступником.
Он также находит своего сына, которого оставил много лет назад и которого сейчас воспитывает его бывшая девушка. Чем больше узнает мужчина, тем больше он подвергает опасности своих близких из-за кровожадного Ндонга и его солдат. Чтобы отомстить за эти смерти, герой решает обнародовать документы. Теперь Карлосу придется изменить свою жизнь, разрушив все ценности, на которых она была основана.
Актеры Рауль Аревало и Мелина Мэтьюз, которые играют супружескую пару в фильме, состоят в отношениях в реальной жизни.
Режиссером выступил Эстебан Креспо, для которого данный фильм стал второй полнометражной картиной в карьере. Ранее он снял испанскую мелодраму «Любовь» (2017), за которую актер Поль Монтаньес получил номинацию премии «Гойя» как лучший актер-дебютант. Эстебан Креспо написал сценарий в соавторстве с Дэвидом Морено.
Главную роль исполнил Рауль Аревало, который является многократным номинантом на премию «Гойя». Его можно увидеть в таких картинах, как «Боль и слава» (2019), «Они продают даже дождь» (2010), «Миниатюрный остров» (2015) и других. Аревало занимается не только актерской карьерой: в 2016 году вышел его дебютный фильм «Терпеливый», на разработку которого ушло восемь лет. Кинолента была отмечена многочисленными номинациями на премию «Гойя», в том числе получила приз в категории «Лучший фильм».
В фильме несколько раз появляются пикапы. Однако и синий пикап Nissan Navara, которым управляет Але, и зеленый Toyota Land Cruiser, управляемый генералом, заметно меняют годы выпуска между разными сценами.
Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Малаге в августе 2020 года. Также картина была отмечена номинацией на премию «Гойя».
Местом съемок были выбраны Испания и Бельгия. Многие кадры были сняты на Гран-Канарии, одном из испанских Канарских островов, который известен своими белыми песчаными пляжами. За прошедшие годы на Канарских островах был снят ряд известных фильмов, в том числе «Форсаж 6», «Хан Соло: Звездные войны. Истории» и «Битва титанов».
|25 сентября 2020
|Испания