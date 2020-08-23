Карлос (Рауль Аревало) – генеральный директор, который живет в Брюсселе и работает в успешной американской нефтяной компании Он женат на Сьюзен, которая сейчас на восьмом месяце беременности, и их семья принадлежит к высшему классу, обеспеченному роскошью и возможностями. Герой надеется стать партнером компании и переехать вместе с женой в Нью-Йорк. Однако долгожданным планам помешало неожиданное решение его начальства выбрать его для ведения переговоров в отдаленной африканской островной стране, где мужчина жил в своей юности.

В качестве представителя компании он отправляется в путь, чтобы договориться об освобождении американца, предположительно похищенного местными террористами, которые пытаются свергнуть правительство. Если он сможет добиться свободы для американца, это покажет, что молодая страна стабильна и в состоянии предложить легкий и упорядоченный доступ к своей нефти. По прибытии Карлос обнаружит часть своего прошлого, которую он игнорировал, и опасную реальность, сильно отличающуюся от того, что он ожидал. Герой понимает, что все, что ему сообщили, не соответствует действительности: похищения не было, а найденные тайные документы могут доказать, что авторитарный и милитаристский президент страны Ндонг (Эмилио Буале) является преступником.

Он также находит своего сына, которого оставил много лет назад и которого сейчас воспитывает его бывшая девушка. Чем больше узнает мужчина, тем больше он подвергает опасности своих близких из-за кровожадного Ндонга и его солдат. Чтобы отомстить за эти смерти, герой решает обнародовать документы. Теперь Карлосу придется изменить свою жизнь, разрушив все ценности, на которых она была основана.