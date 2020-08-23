Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Черный пляж
Постер фильма Черный пляж
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Черный пляж

Черный пляж

Black Beach 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

Карлос (Рауль Аревало) – генеральный директор, который живет в Брюсселе и работает в успешной американской нефтяной компании Он женат на Сьюзен, которая сейчас на восьмом месяце беременности, и их семья принадлежит к высшему классу, обеспеченному роскошью и возможностями. Герой надеется стать партнером компании и переехать вместе с женой в Нью-Йорк. Однако долгожданным планам помешало неожиданное решение его начальства выбрать его для ведения переговоров в отдаленной африканской островной стране, где мужчина жил в своей юности.

В качестве представителя компании он отправляется в путь, чтобы договориться об освобождении американца, предположительно похищенного местными террористами, которые пытаются свергнуть правительство. Если он сможет добиться свободы для американца, это покажет, что молодая страна стабильна и в состоянии предложить легкий и упорядоченный доступ к своей нефти. По прибытии Карлос обнаружит часть своего прошлого, которую он игнорировал, и опасную реальность, сильно отличающуюся от того, что он ожидал. Герой понимает, что все, что ему сообщили, не соответствует действительности: похищения не было, а найденные тайные документы могут доказать, что авторитарный и милитаристский президент страны Ндонг (Эмилио Буале) является преступником.

Он также находит своего сына, которого оставил много лет назад и которого сейчас воспитывает его бывшая девушка. Чем больше узнает мужчина, тем больше он подвергает опасности своих близких из-за кровожадного Ндонга и его солдат. Чтобы отомстить за эти смерти, герой решает обнародовать документы. Теперь Карлосу придется изменить свою жизнь, разрушив все ценности, на которых она была основана.

 

 

Актеры Рауль Аревало и Мелина Мэтьюз, которые играют супружескую пару в фильме, состоят в отношениях в реальной жизни.

Режиссером выступил Эстебан Креспо, для которого данный фильм стал второй полнометражной картиной в карьере. Ранее он снял испанскую мелодраму «Любовь» (2017), за которую актер Поль Монтаньес получил номинацию премии «Гойя» как лучший актер-дебютант. Эстебан Креспо написал сценарий в соавторстве с Дэвидом Морено.

Главную роль исполнил Рауль Аревало, который является многократным номинантом на премию «Гойя». Его можно увидеть в таких картинах, как «Боль и слава» (2019), «Они продают даже дождь» (2010), «Миниатюрный остров» (2015) и других. Аревало занимается не только актерской карьерой: в 2016 году вышел его дебютный фильм «Терпеливый», на разработку которого ушло восемь лет. Кинолента была отмечена многочисленными номинациями на премию «Гойя», в том числе получила приз в категории «Лучший фильм».

В фильме несколько раз появляются пикапы. Однако и синий пикап Nissan Navara, которым управляет Але, и зеленый Toyota Land Cruiser, управляемый генералом, заметно меняют годы выпуска между разными сценами.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Малаге в августе 2020 года. Также картина была отмечена номинацией на премию «Гойя».

Местом съемок были выбраны Испания и Бельгия. Многие кадры были сняты на Гран-Канарии, одном из испанских Канарских островов, который известен своими белыми песчаными пляжами. За прошедшие годы на Канарских островах был снят ряд известных фильмов, в том числе «Форсаж 6», «Хан Соло: Звездные войны. Истории» и «Битва титанов».

Страна Испания / Бельгия / США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 25 сентября 2020
Премьера в мире 23 августа 2020
Дата выхода
25 сентября 2020 Испания
Производство Pris and Batty Films, Canary Pictures Vehicles, Canary Pictures Vehicles
Другие названия
Black Beach, Czarna plaża, Egy döntés súlya, Kara Sahil, O Mediador, Μαύρη ακτή, Черный пляж
Режиссер
Эстебан Креспо
В ролях
Рауль Аревало
Рауль Аревало
Кандела Пенья
Паулина Гарсиа
Эмилио Буале
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Черный пляж
Не найти покоя 5.6
Не найти покоя (2022)
Тайное происхождение 6.1
Тайное происхождение (2020)
Рождественский переполох 4.8
Рождественский переполох (2020)
Пока все хорошо 5.8
Пока все хорошо (2019)
Коррупционер 5.6
Коррупционер (2019)
Грекзит 5.9
Грекзит (2019)
Мадам Парфюмер 6.5
Мадам Парфюмер (2019)
Кровь 6.1
Кровь (2013)
А теперь, дамы и господа... 5.1
А теперь, дамы и господа... (2002)
Среди красных 5.5
Среди красных (1995)
Oscar Shorts 2014. Фильмы 7.2
Oscar Shorts 2014. Фильмы (2014)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше