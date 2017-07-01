Отступник, 2017

«Отступник» - это вторая полнометражная работа режиссёров Людвига Шаммасяна и Пола Шаммасяна. В их новой картине задействованы небезызвестные актёры: Орландо Блум («Властелин Колец: Братство кольца», «Элизабеттаун»), Джанет Монтгомери («Чёрный лебедь»), Чарли Крид-Майлз («Король Артур», сериал «Острые козырьки»), Энн Рейд («Типа крутые легавые») и другие.
История, рассказанная в фильме «Отступник», затрагивает жизнь мужчины по имени Майкл. Будучи мальчиком, он стал жертвой сильной психологической травмы, которая преследовала его на протяжении следующих двадцати лет. Всё это время он находился во власти самых ужасных чувств и эмоций. Теперь ему предстоит расстаться со своим прошлым и побороть в себе искушение отомстить.
- В первый же день съёмок финансирование было присотановлено, что вылилось в судебный процесс о возмещении денежных средств съёмочной группе
- «Отступник» - это пятый совместный проект Людвига и Пола Шаммасян
- Композитором картины является Стивен Хилтон, написавший саундтрек к фильму «Вишнёвая бомба» с Рупертом Гринтом и Робертом Шиэном
Страхи прошлого неотступно преследует Малкольма: ещё ребёнком он получил сильнейшую психологическую травму. Больше двадцати лет гремучая смесь из терзаемых противоречий, оскорбления, непонимания, разочарования и отсутствия веры в Бога овладевают героем. Побороть себя и отпустить прошлое, не смотря на всепоглощающую жажду мести, не просто, но именно это предстоит пережить зрителям на равне с главным героем.