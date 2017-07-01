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Romans

Отступник, 2017

2017 / Великобритания
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Главный герой на протяжении 20 лет терзается детскими страхами, но пришло время отпустить прошлое
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Отступник» - это вторая полнометражная работа режиссёров Людвига Шаммасяна и Пола Шаммасяна. В их новой картине задействованы небезызвестные актёры: Орландо Блум («Властелин Колец: Братство кольца», «Элизабеттаун»), Джанет Монтгомери («Чёрный лебедь»), Чарли Крид-Майлз («Король Артур», сериал «Острые козырьки»), Энн Рейд («Типа крутые легавые») и другие.

История, рассказанная в фильме «Отступник», затрагивает жизнь мужчины по имени Майкл. Будучи мальчиком, он стал жертвой сильной психологической травмы, которая преследовала его на протяжении следующих двадцати лет. Всё это время он находился во власти самых ужасных чувств и эмоций. Теперь ему предстоит расстаться со своим прошлым и побороть в себе искушение отомстить.

- В первый же день съёмок финансирование было присотановлено, что вылилось в судебный процесс о возмещении денежных средств съёмочной группе

- «Отступник» - это пятый совместный проект Людвига и Пола Шаммасян

- Композитором картины является Стивен Хилтон, написавший саундтрек к фильму «Вишнёвая бомба» с Рупертом Гринтом и Робертом Шиэном

Страхи прошлого неотступно преследует Малкольма: ещё ребёнком он получил сильнейшую психологическую травму. Больше двадцати лет гремучая смесь из терзаемых противоречий, оскорбления, непонимания, разочарования и отсутствия веры в Бога овладевают героем. Побороть себя и отпустить прошлое, не смотря на всепоглощающую жажду мести, не просто, но именно это предстоит пережить зрителям на равне с главным героем.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 21 декабря 2017
Премьера онлайн 24 июля 2020
Премьера в мире 1 июля 2017
Возраст 18+
Прокатчик AKM
Режиссер
Людвиг Шаммасян
Людвиг Шаммасян
В ролях
Орландо Блум
Орландо Блум
Джанет Монтгомери
Джанет Монтгомери
Чарли Крид-Майлз
Чарли Крид-Майлз
Энн Рейд
Энн Рейд
Алекс Фернс
Алекс Фернс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отступник 3 постера
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Отступник
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Наша рецензия
Орландо Блум продолжает пробоваться в неожиданных амплуа, осваивая территорию за пределами приключенческого жанра. Вместо драконов и орков, с которыми справлялись оружие и природная харизма, актеру приходится бороться со внутренними демонами и страхами. В новой драме, местами перетекающей в психологический триллер, Блум изо всех сил пытается замазать былой блеск «Властелина колец», «Хоббита» и «Пиратов» обывательской пылью и живописными страданиями.…
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