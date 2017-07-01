Отступник, 2017

«Отступник» - это вторая полнометражная работа режиссёров Людвига Шаммасяна и Пола Шаммасяна. В их новой картине задействованы небезызвестные актёры: Орландо Блум («Властелин Колец: Братство кольца», «Элизабеттаун»), Джанет Монтгомери («Чёрный лебедь»), Чарли Крид-Майлз («Король Артур», сериал «Острые козырьки»), Энн Рейд («Типа крутые легавые») и другие.

История, рассказанная в фильме «Отступник», затрагивает жизнь мужчины по имени Майкл. Будучи мальчиком, он стал жертвой сильной психологической травмы, которая преследовала его на протяжении следующих двадцати лет. Всё это время он находился во власти самых ужасных чувств и эмоций. Теперь ему предстоит расстаться со своим прошлым и побороть в себе искушение отомстить.