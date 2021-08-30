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Дэвид Хейман
Дэвид Хейман
David Hayman
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Дэвид Хейман
David Hayman
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Дата рождения
9 февраля 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Глазго, Шотландия, Великобритания
Рост
173 см
Биография Дэвида Хеймана
Родился 9 февраля 1948 года. Глазго, Шотландия, Великобритания.
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Фильмография Дэвида Хеймана
Ужас Вороньей лощины: Проклятие Эдгара По
триллер
2022, Великобритания
0.0
Друзья рыбака
драма, комедия, мюзикл
2019, Великобритания
7.0
Коррупционер
криминал, триллер
2019, Великобритания
5.0
Познакомься с новыми обстоятельствами
мелодрама, комедия
2017, Великобритания
6.0
Дом вице-короля
драма
2016, Великобритания / Индия
6.0
Роковой уик-энд
драма, ужасы, мистика
2015, Великобритания
4.0
Эффект домино
драма
2012, Великобритания / Нидерланды
6.0
Руки-ноги за любовь
комедия, триллер
2010, Великобритания
6.0
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