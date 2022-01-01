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Адам Боусдукс
Адам Боусдукс
Adam Bousdoukos
О персоне
Фильмография
Адам Боусдукс
Adam Bousdoukos
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Дата рождения
25 января 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Адама Боусдукса
Родился 25 января 1974 года. Гамбург, Германия.
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Фильмография Адама Боусдукса
Золотая перчатка
драма, триллер, криминал
2019, Германия
5.0
Душевная кухня
комедия
2009, Германия
7.0
Быстро и без боли
драма
1998, Германия
7.0
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