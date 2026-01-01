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Фильмография
Марк Хоземанн
Marc Hosemann
Киноафиша
Персоны
Марк Хоземанн
Марк Хоземанн
Marc Hosemann
Дата рождения
20 августа 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Гамбург, ФРГ
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Марк Хоземанн
Родился 20 августа 1970 года. Гамбург, Германия.
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Популярные фильмы
7.4
Быстро и без боли
(1998)
7.4
Душевная кухня
(2009)
7.2
Убивать осознанно
(2024)
Фильмография Марк Хоземанн
Прямиком из Какена
комедия
2026, Германия
7.2
Убивать осознанно
драма, комедия, криминал
2024, Германия
5.9
Гипосомния
Cortex
криминал, драма, триллер
2020, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Золотая перчатка
Der goldene Handschuh / The Golden Glove
драма, триллер, криминал
2019, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Парфюмер
драма, криминал, триллер
2018, Германия
6.5
Магическая тайна, или возвращение Шмидта
Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt
комедия
2017, Германия
4.9
Милый Ханс, дорогой Петр
Milyy Khans, dorogoy Pyotr
драма
2015, Россия / Германия / Украина
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Простые сложности Нико Фишера
Oh Boy
драма, комедия
2012, Германия
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