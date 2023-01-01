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Золотая перчатка Золотая перчатка
Киноафиша Фильмы Золотая перчатка Золотая перчатка, 2019: актеры и роли
Der goldene Handschuh / The Golden Glove Золотая перчатка 2019 / Германия
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Золотая перчатка, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фатих Акин Фатих Акин Fatih Akin
В ролях
Йонас Дасслер Йонас Дасслер Jonas Dassler Марк Хоземанн Марк Хоземанн Marc Hosemann Адам Боусдукс Адам Боусдукс Adam Bousdoukos Катя Штудт Катя Штудт Katja Studt Маргарете Тизель Маргарете Тизель Margarete Tiesel
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