В Гамбурге живут три друга: турок Джебраил, грек Коста и серб Бобби. Все они так или иначе связаны с криминалом, но каждый из них по-разному видит свое будущее. К сожалению, в той среде, где вращаются герои, мечты почти никогда не сбываются…
Kurz und schmerzlos, Short Sharp Shock, Rápido e Indolor, Rápido y sin dolor, Brzo i bezbolno, Corto y con filo, Kısa ve acısız, Krátce a bezbolestne, L'engrenage, Rövid és fájdalommentes, Short, Sharp, Shock, Szybko i bezboleśnie, Villanás az egész, Ακαριαίο χτύπημα, Βαθιά κοφτά ανθρώπινα, Быстро и без боли, Кратко и безболезнено, 小偷．共犯．鐵拳頭, Aκαριαίο χτύπημα
Рейтинг фильма
7.4
Оцените15 голосов
7.1IMDb
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