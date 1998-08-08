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Постер фильма Быстро и без боли
7.4
Киноафиша Фильмы Быстро и без боли
7.4

Быстро и без боли

, 1998
Kurz und Schmerzlos
Германия / драма / 18+
Постер фильма Быстро и без боли
7.4

О фильме

В Гамбурге живут три друга: турок Джебраил, грек Коста и серб Бобби. Все они так или иначе связаны с криминалом, но каждый из них по-разному видит свое будущее. К сожалению, в той среде, где вращаются герои, мечты почти никогда не сбываются…

В ролях

Мехмет Куртулус
Мехмет Куртулус
Gabriel
Александр Йованович
Александр Йованович
Bobby
Адам Боусдукс
Адам Боусдукс
Costa
Регула Граувилер
Alice
Идиль Юнер
Ceyda
Ральф Херфорт
Ральф Херфорт
Muhamer
Оскар Санчес
Waffenhändler
Марк Хоземанн
Марк Хоземанн
Sven
Сем Акин
Gabriels Bruder
Sükriye Dönmez
Seine Braut
Режиссер Фатих Акин
Сценарист Фатих Акин
Композитор Ulrich Kodjo Wendt
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 29 января 2004
Премьера в мире 8 августа 1998
Дата выхода
15 октября 1998 Германия
1 сентября 2000 США
13 ноября 1998 Швейцария
Сборы в мире $20 244
Производство Wüste Film, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Другие названия
Kurz und schmerzlos, Short Sharp Shock, Rápido e Indolor, Rápido y sin dolor, Brzo i bezbolno, Corto y con filo, Kısa ve acısız, Krátce a bezbolestne, L'engrenage, Rövid és fájdalommentes, Short, Sharp, Shock, Szybko i bezboleśnie, Villanás az egész, Ακαριαίο χτύπημα, Βαθιά κοφτά ανθρώπινα, Быстро и без боли, Кратко и безболезнено, 小偷．共犯．鐵拳頭, Aκαριαίο χτύπημα

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

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