Немецкий постановщик турецкого происхождения Фатих Акин известен и любим в мире за фильмы «Головой о стену» и «Душевная кухня», а за роль в его предыдущем проекте «На пределе» Дайан Крюгер получила премию Каннского фестиваля. Но «Золотая перчатка» — совсем другое кино. И чтобы понять его, потребуется небольшой экскурс в историю. Мир «Золотой перчатки» — Германия начала и середины 1970-х, между расцветом нового…
Фильм основан на реальных событиях и повествует о серийном убийце Фрице Хонке, орудовавшем в послевоенном Гамбурге. В целом-то так, да не совсем. На мой взгляд, «Золотая перчатка» – картина вне времени, государства, общественного строя, вроде нашей «Маленькой Веры», и этим лента ужасает. Какой бы благополучной ни была та или иная страна, в ее захолустье обязательно найдется пласт людей, так и стремящихся опуститься ниже социального дна. Это обреченные, неустроенные, часто одинокие люди, которые ищут спасения в бутылке. В их среде возможно все, даже то, что, кажется, невозможным. Понятие о морали и достоинстве у них давно отсутствуют или же так размыты, что часто с трудом можно отличить человека от животного.
Вот таким был Фриц Хонка – внешне отталкивающий, сексуально озабоченный, недалекий мужчина, в котором, если приглядеться, есть что-то человеческое (например, эпизод с его устройством на работу охранником). Режиссер «Золотой перчатки» только намеками рассказывает нам о прошлом главного героя, его историю нам приходится выстраивать самостоятельно, заглядывая в «Википедию». В чем его проблема? Он глуп? Психически болен? Паталогически жесток? Или же он продут той среды, в которой волею судьбы оказался? Конечно, можно сказать, что человек – сам хозяин своей жизни и вырваться можно из любых обстоятельства. Однако не всем это под силу. Те же, кто безуспешно попытался смириться с действительностью, коротают время в «Золотой перчатке» – мутного вида пивной, где каждый персонаж как будто вышел из романов Ширли Джексон.
Все герои утрированы, во многом комичны и не понимают этого. Автор картины постарался на славу и представил нам колоритных персонажей, образ которых продуман до мелочей – от одежды до болячек. Но нас интересует Хонка и его вынужденные избранницы – завсегдатаи «Золотой перчатки»: ожиревшие, неряшливые, всегда пьяные женщины 50+, с трудом осознающие то, что происходит вокруг. Именно с ними Фриц пытался коротать время в своей занюханной квартирке, а когда половое бессилие давало о себе знать, убивал, расчленял несчастных и, что парадоксально, прятал их останки в своей квартире. Последнее, кстати, по идиотской случайности его и выдало, ведь в неуютном Гамбурге 70-х до бывших проституток и одиноких пьяниц никому не было дело, их пропажа, да даже убийство, вряд ли бы кого заинтересовало.
В картине есть забавные моменты, в ней полно какой-то грустной иронии. Главные действующие лица, как обреченные на смерть больные, плюя на все, улыбаются бедной, жестокой, одинокой жизни, ужас которой можно только залить шнапсом. Грязь, вонь, похоть, похмелье, тошнота, отвращение – главные маркеры «Золотой перчатки». Солнце как будто светит через полупрозрачное полотно, все мутно, обыденно, жестоко и страшно.
Фриц Хонка – не уникум. Такого, как он можно встретить в любом городе, деревне, селе. Там, где люди по своей воле или воле судьбы отторгнуты обществом, живут инстинктами. Там, где возможна любая гадость, подлость, пошлость. Это было и будет всегда.
Фильм снят отлично, актеры справились с задачей великолепно (мой реверанс красавчику Йонасу Дасслеру, замечательно сыгравшего уродливого Хонку). Картина очень понравилась. Рекомендую ее к просмотру всех думающих зрителей, которые умеют видеть за деревьями лес.
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Фильм «Золотая перчатка» немецкого режиссёра турецкого происхождения Фатиха Акина основан на реальных событиях, произошедших в Германии в 1970-х годах. В Гамбурге в районе Санкт-Паули расположен бар «У золотой перчатки», в котором собираются всякие алкоголики, в числе которых Фриц Хонка - опустившийся и спившийся неудачник уродливой внешности. Основательно набравшись алкоголя, Хонка продолжает свой досуг «съёмом» старых проституток, которых впоследствии у себя дома, потерпев неудачные попытки вступить в сексуальную связь ввиду отвратной внешности этих дам и собственных психических отклонений, убивает и расчленяет, не удосуживаясь даже тщательно скрывать следы, пряча останки трупов в собственной коморке. Хонка - серийный убийца, но не маньяк, поскольку преступления совершает не из идейных соображений, а скорее на бытовой почве в пьяном угаре. Он вполне способен испытывать тёплые чувства, засматриваясь на юную блондинку, но, не имея возможности удовлетворить свои желания, вымещает скопившуюся злобу на таких же обитателях дна.
Режиссёр делает акцент не на поиске мотивов убийцы и копании в причинах его психических отклонений, а на окружающей главного героя обстановке, в которой обитают подобные ему маргиналы. Поэтому в фильме практически не приводится описание предшествующей жизни Фрица, родившегося в многодетной семье алкоголика и выросшего в детском доме, зато красочно обрисовывается обстановка, в которой доводится пребывать Хонке.
Несмотря на то, что фильм экранизирован по книге о реальном человеке, не возникает ощущения документальности происходящего. Перед просмотром фильма я не знал историю Фрица Хонки и только перед титрами во время демонстрации реальных фотографий понял, что главный герой имеет конкретного прототипа. Фильм скорее стилизован под нуар, имеется существенный налёт комедии, поскольку образ героя и других персонажей, их злоупотребление алкоголем показаны в гротескном ключе. У меня при просмотре возникали ассоциации с фильмами Балабанова и Тарантино.
Отлично сыграл исполнитель главной роли Йонас Дасслер. Второстепенные персонажи тоже прорисованы замечательно. Одноглазый нацист, бармен, престарелые проститутки, другие посетители бара – образы всех выглядят убедительно, сочетаясь с интересными диалогами и весьма атмосферным музыкальным сопровождением.
Фильм должен понравиться всем с устойчивой психикой.
Оценка 10 баллов.
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