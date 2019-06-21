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Немецкий постановщик турецкого происхождения Фатих Акин известен и любим в мире за фильмы «Головой о стену» и «Душевная кухня», а за роль в его предыдущем проекте «На пределе» Дайан Крюгер получила премию Каннского фестиваля. Но «Золотая перчатка» — совсем другое кино. И чтобы понять его, потребуется небольшой экскурс в историю. Мир «Золотой перчатки» — Германия начала и середины 1970-х, между расцветом нового…