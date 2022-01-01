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Катя Штудт
Катя Штудт
Katja Studt
О персоне
Фильмография
Катя Штудт
Katja Studt
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Дата рождения
19 августа 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Кати Штудт
Родилась 3 августа 1973 года. Гамбург, Германия.
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Фильмография Кати Штудт
Золотая перчатка
драма, триллер, криминал
2019, Германия
5.0
Неотразимая Марта
мелодрама, комедия, драма
2001, Италия / Германия / Австрия / Швейцария
7.0
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