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Все части фильма "Гренландия"

Погрузитесь в одну из самых напряженных саг о выживании человечества в современном кино. В этой подборке — все фильмы франшизы «Гренландия» в порядке сюжета.

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Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
триллер, фантастика, боевик, приключения 2026, Великобритания / США
6.0
Гренландия
Гренландия
триллер 2020, США
6.0
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Жанр
Все Триллер Фантастика Боевик Приключения
Страна
Все Великобритания США
Год
Все 2020-2026

Начните с первого фильма «Гренландия» (2020). Семья Гэррити во главе с инженером Джоном (Джерард Батлер) в отчаянии пытается добраться до единственного убежища, спасаясь от падения кометы Кларка, несущей полное уничтожение. Это история не о спасении мира, а о невероятной воле к жизни и инстинкте защиты своей семьи любой ценой.

Затем переходите к прямому продолжению — «Гренландия 2: Миграция» (2025). История не закончилась спасением. Мир после катастрофы оказался еще опаснее. Климат необратимо изменен, ресурсы на исходе, а среди выживших царит жестокий закон силы. Семье предстоит покинуть временное убежище и отправиться в смертельно опасный путь — миграцию к легендарному «пункту B», столкнувшись с новыми угрозами природы и людей.

Смотрите полную историю о том, как далеко можно зайти ради семьи, когда рушится привычный мир, а надежда становится главным оружием. Все части «Гренландии» — это эпическая хроника апокалипсиса, увиденного через призму одной семьи.

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