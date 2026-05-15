Начните с первого фильма «Гренландия» (2020). Семья Гэррити во главе с инженером Джоном (Джерард Батлер) в отчаянии пытается добраться до единственного убежища, спасаясь от падения кометы Кларка, несущей полное уничтожение. Это история не о спасении мира, а о невероятной воле к жизни и инстинкте защиты своей семьи любой ценой.

Затем переходите к прямому продолжению — «Гренландия 2: Миграция» (2025). История не закончилась спасением. Мир после катастрофы оказался еще опаснее. Климат необратимо изменен, ресурсы на исходе, а среди выживших царит жестокий закон силы. Семье предстоит покинуть временное убежище и отправиться в смертельно опасный путь — миграцию к легендарному «пункту B», столкнувшись с новыми угрозами природы и людей.

Смотрите полную историю о том, как далеко можно зайти ради семьи, когда рушится привычный мир, а надежда становится главным оружием. Все части «Гренландии» — это эпическая хроника апокалипсиса, увиденного через призму одной семьи.