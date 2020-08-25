Наша рецензия

Давайте просто признаемся себе: даже в отсутствии кинокризиса мы бы всё равно пошли на фильм «Гренландия». Потому что это кажется таким логичным и гарантированным аттракционом - Джерард Батлер спасает семью и скорее всего мир, когда на него несётся гигантский астероид. Но картина внезапно вместо классического голливудского героического Апокалипсиса выдаёт то, про что можно написать «не оправдала зрительских ожиданий». В чём именно не оправдала и плохо ли это,…