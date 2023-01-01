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Кошки Кошки
Киноафиша Фильмы Кошки Награды и номинации фильма Кошки
Cats Кошки 2019 / США / Великобритания
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
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Награды и номинации фильма Кошки

Вся информация о фильме
Золотая малина 2020 Золотая малина 2020
Худший фильм
Победитель
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худшая режиссура
Победитель
Худший ансамбль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший ансамбль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
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Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
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Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
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Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
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Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
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