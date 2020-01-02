Премьера оригинального мюзикла «Кошки» состоялась в далеком 1981 году на сцене Нового лондонского театра. В его основу лег сборник детских стихов Томаса Стернза Элиота «Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом», рассказывающий о кошках с неповторимыми характерами и помогающий понять природу четвероногих пушистых животных. Мало кто мог поверить, что мюзикл окажется столь популярным. Впереди постановку английского композитора Э. Ллойда Уэббера ждал Бродвей,…
Полное Г... но, я ушёл через час.
Cats 2020. Потрясающий фильм. Но только для настоящих любителей этого мюзикла. Идёт практически на языке оригинала. Субтитры в стиле "Садись, два". Слава Богу, песни не перепеты. Потрясающая игра актёров. Ура, ура, ура.
Но, полохой перевод на субтитрах.
И вообще их читать и смотреть утомительно. Замечательная история. Великолепная игра актёров! Хореография!! Гениальная музыка!
Особенно, если видели мюзикл - впечатляет!
А, вот тем, кто не в курсе, наверное скучно...
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