Наша рецензия

Премьера оригинального мюзикла «Кошки» состоялась в далеком 1981 году на сцене Нового лондонского театра. В его основу лег сборник детских стихов Томаса Стернза Элиота «Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом», рассказывающий о кошках с неповторимыми характерами и помогающий понять природу четвероногих пушистых животных. Мало кто мог поверить, что мюзикл окажется столь популярным. Впереди постановку английского композитора Э. Ллойда Уэббера ждал Бродвей,…