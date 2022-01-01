В каком порядке смотреть все части фильма «Чаки»

«Детские игры», 1988.

Чарльз Ли Рэй – безжалостный психопат и серийный убийца. Полицейскому Майку удается застрелить кровожадного преступника, но незадолго до гибели Чарльз перенес свою душу в тело куклы. Милая игрушка в виде рыжеволосого ребенка попадает к шестилетнему Энди. Мальчик получает ее в подарок на именины, но кукла не желает играть с детьми: дух одержимого убийцы жаждет отомстить партнеру-предателю и Майку, полицейскому, исполнившему свой профессиональный долг.

«Детские игры 2», 1990.

После того, как родная мама Энди была отправлена в психбольницу, мальчика усыновляет другая семья. Фирма, производящая кукол, пытается восстановить свою репутацию и доказать, что их игрушка безопасна. Для этого Чаки, практически уничтоженного, собирают буквально из остатков. Попав к новым родителям, Энди видит знакомую игрушку, которая теперь носит имя Томми. Монстр в пластиковом теле хочет вселиться в тело ребенка.

«Детские игры 3», 1991.

После событий первого фильма прошло восемь лет. Энди Баркли уже шестнадцать, и он учится в военной школе. Восстановленный вновь из пластмассовых кусочков Чаки продолжает его преследовать. Юноша узнает, что в планах убийцы – завладеть разумом малыша Тайлера. Энди всеми силами пытается помешать психопату, и тогда Чаки устраивает настоящую бойню.

«Невеста Чаки», 1998.

Чарльз в облике куклы со зловещим прошлым попадает к девушке, с которой когда-то встречался. Тиффани, мечтая выйти за него замуж, помогает ему и восстанавливает Чаки, почти полностью разрушенного. Но тот рассказывает ей нечто крайне обидное, после чего оказывается запертым в клетке. Чаки выбирается, убивает девушку, а ее душу помещает в очаровательную куклу в образе невесты. Чарльз намерен вернуть свое тело, и парочка отправляется к его могиле, попутно совершая жестокие преступления.

«Потомство Чаки», 2004

У пары монстров, заключенных в пластиковые тела кукол, появляется ребенок, который не может определиться, к какому полу себя отнести. Родители беспокоятся о будущем Глена. Получится ли у них воспитать достойного члена семьи серийных убийц? Сможет ли малыш достойно продолжить дело их жизни? Чаки и его супруга берутся за практическое обучение сына базовым премудростям своей деятельности.

«Проклятие Чаки», 2013

Молодая девушка Ника – инвалид. Ее мать погибает, совершив самоубийство, по крайней мере, в этом уверены окружающие. На похороны приезжает вторая дочь умершей. Пока взрослые заняты церемоний, племянница Ники, маленькая Элис, находит игрушку, которая очень ей нравится. Вскоре происходит несколько жестоких убийств. Ника понимает, что в кровавом деле замешана кукла. Но на этот раз Чаки руководствуется нетипичным для себя мотивом…

«Культ Чаки», 2017

Энди Баркли повзрослел, но в его доме до сих пор хранится голова Чаки, изуродованная парнем в отместку за преступления пластикового чудовища. Ника лечится в психиатрии и уверена, что Чаки был плодом ее больного воображения. Она участвует в групповой терапии, и доктор в рамках новой методики использует куклу «Хороший мальчик». Тиффани, под опекой которой находится Элис, навещает Нику и дарит ей такую же игрушку, сообщая печальную новость…

«Детские игры», 2019

Последняя часть – ремейк первого фильма, по сюжету не относится к основной серии. История персонажа видоизменяется: теперь это не воплощение духа погибшего убийцы, а кукла-робот, искусственный интеллект которой вышел из-под контроля.