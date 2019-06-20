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Знакомьтесь, ваш новый лучший друг – Бадди! Вернее, не совсем новый, да и зовут его не так. Свежий летний хоррор «Детские игры» – ремейк одноименного слэшера 1988 года, который ввел в жанровые хоромы нового убийцу. Вслед за бугаем в резиновой маске Майклом Майерсом и иронично-острым Фредди Крюгером лигу выдающихся душегубов пополнил Чаки. И не смотрите на рост – да, это рыжеволосая кукла в комбинезоне, но в ее миниатюрном теле находится душа серийного убийцы со…