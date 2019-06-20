Знакомьтесь, ваш новый лучший друг – Бадди! Вернее, не совсем новый, да и зовут его не так. Свежий летний хоррор «Детские игры» – ремейк одноименного слэшера 1988 года, который ввел в жанровые хоромы нового убийцу. Вслед за бугаем в резиновой маске Майклом Майерсом и иронично-острым Фредди Крюгером лигу выдающихся душегубов пополнил Чаки. И не смотрите на рост – да, это рыжеволосая кукла в комбинезоне, но в ее миниатюрном теле находится душа серийного убийцы со…
В фильме присутствует как и юмор, так и мерзкие моменты фильма.
Подробный обзор как обычно выложу после примьерных дней, а так могу сказать только одно, до конца неделю любители ужасов должны посетить кинотиатры!
Я первый раз побывал и смотрел фильм в подобном жанре. И знаете что? Мне хотелось уйти на середине фильма, но денег жалко было свои - досиживать пришлось. Ужасная подача сюжета, все события предсказуемы и легко читаемы. Типичный, клишированный хоррор для детей.
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