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Детские игры Детские игры
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Child's Play Детские игры 2019 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Детские игры»

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Наша рецензия

Знакомьтесь, ваш новый лучший друг – Бадди! Вернее, не совсем новый, да и зовут его не так. Свежий летний хоррор «Детские игры» – ремейк одноименного слэшера 1988 года, который ввел в жанровые хоромы нового убийцу. Вслед за бугаем в резиновой маске Майклом Майерсом и иронично-острым Фредди Крюгером лигу выдающихся душегубов пополнил Чаки. И не смотрите на рост – да, это рыжеволосая кукла в комбинезоне, но в ее миниатюрном теле находится душа серийного убийцы со…

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Алексей Немченко 20 июня 2019, 23:40
Оценка
Ну что, покинули зал только что, и я во сторге, думал как обычно 2-3 звезды, фильм на один раз, но я ошибся.
В фильме присутствует как и юмор, так и мерзкие моменты фильма.
Подробный обзор как обычно выложу после примьерных дней, а так могу сказать только одно, до конца неделю любители ужасов должны посетить кинотиатры!
20 июня 2019, 23:40 Ответить
marktauer 21 июня 2019, 14:43
Оценка
Чтож, я не критик и не любитель особый фильмов ужасов. Мне совершенно не понятно, на какую аудиторию рассчитана данная картина.. Либо на тех, кто следил за всеми кукловского жанра фильмами, чтобы вызвать определённую ностальгию, либо на детей меньше 16 лет, чтобы хоть как-то припугнуть.
Я первый раз побывал и смотрел фильм в подобном жанре. И знаете что? Мне хотелось уйти на середине фильма, но денег жалко было свои - досиживать пришлось. Ужасная подача сюжета, все события предсказуемы и легко читаемы. Типичный, клишированный хоррор для детей.
21 июня 2019, 14:43 Ответить
lizalena2830 27 июня 2019, 08:11
Оценка
Это первый ужастик, который я посмотрела в кино. Честно сказать, было больше противно (кровь, внутренности) и смешно (смеялся весь зал), чем страшно. Просмотром довольна, фильм интересный, актеры играют на высоте.
27 июня 2019, 08:11 Ответить
Алина Егунова 29 июня 2019, 01:04
Оценка
Хороший фильм,на один раз посмотреть.в основном больше смешных моментов,чем страшных.длительность 1ч 30мин
29 июня 2019, 01:04 Ответить
Daria Alexseeva 29 июня 2019, 11:00
Замечательный фильм!Лучше всех из этой франшизы.Очень ждала его с самой зимы,так как являюсь фанатом этого персонажа.Пошла в кино на него и не пожалела.Очень качественный,продуманный сюжет,понравился дизайн нового Чаки(он стал милее и добрее),весь фильм умилялась с него.В каких-то моментах хотелось ему сопереживать.В общем,фильм хороший!Рекомендую всем к просмотру.
29 июня 2019, 11:00 Ответить
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