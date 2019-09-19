Невезучие, или Кто украл бульдожку?, 2019

В первый день работы дог-ситтером у подруг Раны и Марти похищают французского бульдога, которого им доверила богатая дама. Они решают найти вора, который оказывается импозантным ветеринаром-самозванцем по прозвищу доктор Мопси. Но спасти ситуацию не так-то просто — героинь ждут гротескные приключения в погоне за ускользающим доктором и самим бульдожкой. Вторая работа молодого римского режиссера Фульвио Ризулео была с энтузиазмом принята кинокритиками, которые отметили задор и смелость инди-комедии о столь дерзком преступлении. Фильм полностью снимался в регионе Лацио. Перед фильмом - лекция Сильвии Мандруццато «Римская переферия в кино»