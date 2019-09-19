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Невезучие, или Кто украл бульдожку? Невезучие, или Кто украл бульдожку?
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Il colpo del cane

Невезучие, или Кто украл бульдожку?, 2019

2019 / Италия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

В первый день работы дог-ситтером у подруг Раны и Марти похищают французского бульдога, которого им доверила богатая дама. Они решают найти вора, который оказывается импозантным ветеринаром-самозванцем по прозвищу доктор Мопси. Но спасти ситуацию не так-то просто — героинь ждут гротескные приключения в погоне за ускользающим доктором и самим бульдожкой. Вторая работа молодого римского режиссера Фульвио Ризулео была с энтузиазмом принята кинокритиками, которые отметили задор и смелость инди-комедии о столь дерзком преступлении. Фильм полностью снимался в регионе Лацио. Перед фильмом - лекция Сильвии Мандруццато «Римская переферия в кино»

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 19 сентября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Фульвио Рисулео
В ролях
Эдоардо Пеше
Эдоардо Пеше
Анна Бонаюто
Сильвия Д’Амико
Сильвия Д’Амико
Дафна Скочча
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Невезучие, или Кто украл бульдожку? 1 постер
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