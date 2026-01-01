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Марко Бонини
Марко Бонини Marco Bonini
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Марко Бонини

Marco Bonini

Дата рождения
20 августа 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Путешественник

Биография Марко Бонини

Родился 20 августа 1972 года. Рим, Италия.

Популярные фильмы

Захочу и соскочу. Супергерои 6.7
Захочу и соскочу. Супергерои (2018)
Джулия и мы 6.7
Джулия и мы (2015)
Захочу и соскочу: Мастер-класс 6.6
Захочу и соскочу: Мастер-класс (2017)

Фильмография Марко Бонини

Ад Данте 5.7
Ад Данте Dante's Inferno
приключения, драма, семейный 2024, США
Римские расставания 6.4
Римские расставания Lasciarsi un giorno a Roma
комедия, мелодрама 2022, Италия / Испания
Смотреть трейлер
И много любви 4.3
И много любви Happy New Year 2
комедия, мелодрама 2021, Чехия / Словакия
Захочу и соскочу. Супергерои 6.7
Захочу и соскочу. Супергерои Smetto quando voglio: Ad honorem
комедия 2018, Италия
Рецензия
Захочу и соскочу: Мастер-класс 6.6
Захочу и соскочу: Мастер-класс Smetto quando voglio: Masterclass
боевик, комедия, криминал 2017, Италия
Смотреть трейлер Рецензия
Римские свидания 5.9
Римские свидания All Roads Lead to Rome
мелодрама, комедия 2016, Испания
Смотреть трейлер Рецензия
Джулия и мы 6.7
Джулия и мы Noi e la Giulia
комедия 2015, Италия
Перевозчик 6.1
Перевозчик
боевик, приключения, криминал 2013, Франция/Канада/Германия/США
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