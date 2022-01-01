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Марко Бонини
Марко Бонини
Marco Bonini
О персоне
Фильмография
Марко Бонини
Marco Bonini
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Дата рождения
20 августа 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Марко Бонини
Родился 20 августа 1972 года. Рим, Италия.
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Фильмография Марко Бонини
Захочу и соскочу: Мастер-класс
боевик, комедия, криминал
2017, Италия
6.0
Сталкер
триллер, драма
2013, Италия
5.0
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