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Фильмография
Марко Бонини
Marco Bonini
Киноафиша
Персоны
Марко Бонини
Марко Бонини
Marco Bonini
Дата рождения
20 августа 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Путешественник
Биография Марко Бонини
Родился 20 августа 1972 года. Рим, Италия.
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Популярные фильмы
6.7
Захочу и соскочу. Супергерои
(2018)
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Джулия и мы
(2015)
6.6
Захочу и соскочу: Мастер-класс
(2017)
Фильмография Марко Бонини
5.7
Ад Данте
Dante's Inferno
приключения, драма, семейный
2024, США
6.4
Римские расставания
Lasciarsi un giorno a Roma
комедия, мелодрама
2022, Италия / Испания
Смотреть трейлер
4.3
И много любви
Happy New Year 2
комедия, мелодрама
2021, Чехия / Словакия
6.7
Захочу и соскочу. Супергерои
Smetto quando voglio: Ad honorem
комедия
2018, Италия
Рецензия
6.6
Захочу и соскочу: Мастер-класс
Smetto quando voglio: Masterclass
боевик, комедия, криминал
2017, Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Римские свидания
All Roads Lead to Rome
мелодрама, комедия
2016, Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
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6.7
Джулия и мы
Noi e la Giulia
комедия
2015, Италия
6.1
Перевозчик
боевик, приключения, криминал
2013, Франция/Канада/Германия/США
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