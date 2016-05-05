Министр, 2016

Режиссёром итальянского фильма «Министр» выступил Джорджио Амато («Сталкер», «Замкнутый круг»). В картине, помимо самого Амато, также снялись Алессия Барела (сериал «Комиссар Рекс»), Фортунато Серлино (сериалы «Ганнибал», «Гоморра»), Нино Д'Агата («Последствия любви») и другие актёры.
В центре сюжета фильма «Министр» окажется предприниматель Франко Луччи, который находится на грани разорения. Чтобы избежать банкротства, ему приходится пойти на безумную авантюру. Когда-то давно он дружил с нынешним итальянским министром, и он решает использовать это в корыстных целях. Позвав министра на званый ужин, он рассчитывает на успех при помощи наёмной девушки, которая должна соблазнить министра. Однако девушка оказывается далека от представлений героя и грозит разрушить все планы главного героя.
- Джорджио Амато не только написал сценарий к фильму и выступил в качестве режиссёра, но также сыграл главную роль
- Фильм «Министр» уже был показан в рамках фестивалей итальянского кино в России
- «Министр» - это третий режиссёрский проект для Джорджио Амато и его вторая роль в кино. В прошлый раз он также сыграл в собственном фильме «Сталкер»
Франко Луччи, предприниматель на грани банкротства, видит единственную возможность сохранить бизнес: обратиться за помощью к итальянскому министру, своему давнему приятелю. Он приглашает его на званый ужин, и все должно быть идеально: лучшее вино, крупная взятка и очаровательная девушка, готовая лечь с министром в постель. Девушку должен найти Микеле, шурин героя. И он находит... но совсем не ту, которую все ожидали увидеть. Кажется, из-за девушки планы Франко под угрозой.