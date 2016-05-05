Министр, 2016

- Джорджио Амато не только написал сценарий к фильму и выступил в качестве режиссёра, но также сыграл главную роль

- Фильм «Министр» уже был показан в рамках фестивалей итальянского кино в России

- «Министр» - это третий режиссёрский проект для Джорджио Амато и его вторая роль в кино. В прошлый раз он также сыграл в собственном фильме «Сталкер»