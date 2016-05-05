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Министр Министр
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Il Ministro

Министр, 2016

2016 / Италия
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Режиссёром итальянского фильма «Министр» выступил Джорджио Амато («Сталкер», «Замкнутый круг»). В картине, помимо самого Амато, также снялись Алессия Барела (сериал «Комиссар Рекс»), Фортунато Серлино (сериалы «Ганнибал», «Гоморра»), Нино Д'Агата («Последствия любви») и другие актёры.

В центре сюжета фильма «Министр» окажется предприниматель Франко Луччи, который находится на грани разорения. Чтобы избежать банкротства, ему приходится пойти на безумную авантюру. Когда-то давно он дружил с нынешним итальянским министром, и он решает использовать это в корыстных целях. Позвав министра на званый ужин, он рассчитывает на успех при помощи наёмной девушки, которая должна соблазнить министра. Однако девушка оказывается далека от представлений героя и грозит разрушить все планы главного героя.

- Джорджио Амато не только написал сценарий к фильму и выступил в качестве режиссёра, но также сыграл главную роль

- Фильм «Министр» уже был показан в рамках фестивалей итальянского кино в России

- «Министр» - это третий режиссёрский проект для Джорджио Амато и его вторая роль в кино. В прошлый раз он также сыграл в собственном фильме «Сталкер»

Франко Луччи, предприниматель на грани банкротства, видит единственную возможность сохранить бизнес: обратиться за помощью к итальянскому министру, своему давнему приятелю. Он приглашает его на званый ужин, и все должно быть идеально: лучшее вино, крупная взятка и очаровательная девушка, готовая лечь с министром в постель. Девушку должен найти Микеле, шурин героя. И он находит... но совсем не ту, которую все ожидали увидеть. Кажется, из-за девушки планы Франко под угрозой.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 14 сентября 2017
Премьера онлайн 11 февраля 2019
Премьера в мире 5 мая 2016
Возраст 18+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Джорджио Амато
Джорджио Амато
В ролях
Джанмарко Тоньяцци
Джанмарко Тоньяцци
Джорджио Амато
Джорджио Амато
Алессия Барела
Алессия Барела
Фортунато Серлино
Фортунато Серлино
Ира Фронтен
Ира Фронтен
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Франко Луччи на грани банкротства. Единственное, что может его спасти, – это идеально проведенный ужин, на котором он собирается сыскать милости своего друга и итальянского министра по совместительству Роландо. Он приготовил все – документы, взятку, наркотики, любимые вина и блюда гостя. Вот только с наёмной девушкой, которая должна была довершить начатое, возникли некоторые проблемы: мало того, что она «немного» не такая, какая планировалась, так еще и довольно умна,…
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