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Кто эти люди? Кто эти люди?
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Кто эти люди?, 2015

2015 / Италия
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Итальянская комедия  «Кто эти люди?» снята по сценарию Фабио Бонифаччи, который также выступил в качестве режиссера вместе с Франческо Миччикэ. Роль незадачливого Давиде исполнил Эдоардо Лео, а очаровательного мошенника – звезда итальянского кино Марко Джаллини («Идеальные незнакомцы», «Если господь пожелает»,  «Во всем виноват Фрейд»). 

Необычная история случается с сорокалетним Давиде, который не отличается оригинальными планами на жизнь. В его списке желаний продвижение, а точнее карабканье по карьерной лестнице и пополнение личного банковского счета. И накануне судьбоносного дня, когда все его мечты могут осуществиться, он оказывается втянут в невероятное приключение с красивыми девушками и явно подозрительным типом Марчелло. «Где я и кто все эти люди?» – именно этим вопросом задается герой.

– Для Бонифачи картина  «Кто эти люди?»  – режиссерский дебют

– Фильм был номинирован на премию «Давида ди Донателло» за лучший режиссерский дебют. Картина также получила ряд национальных наград: «Алмаз итальянского кино» («Diamanti al Cinema Italiano») за лучшую режиссуру и премию «Золотая пленка» («La pellicola d'oro») за лучшую мужскую роль

Давиде уже под 40, а весь смысл его жизни — добиться уважения президента компании, в которой он работает, получить прибавку к зарплате и повышение. Наконец ему выпадает такой шанс: Давиде должен представить революционный патент, но... за день до презентации к нему подходит странный тип, Марчелло, восхищается им, предлагает выпить, а потом прокатиться до дома, где их ждут две симпатичные девушки...

Давиде поддается чарам ловкого мошенника и оказывается втянутым в невероятное приключение в компании Марчелло и его очаровательных сообщниц.

6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 10 августа 2017
Премьера онлайн 17 января 2019
Премьера в мире 19 ноября 2015
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Фабио Бонифаччи
Фабио Бонифаччи
В ролях
Катринель Менгия
Катринель Менгия
Марко Джаллини
Марко Джаллини
Эдоардо Лео
Эдоардо Лео
Ивано Марескотти
Ивано Марескотти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кто эти люди? 2 постера
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Кто эти люди? смотреть онлайн

Кто эти люди?
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«Кто эти люди?» - солнечная комедия, отмеченная в более чем 20 итальянских и международных кинофестивалях, имеющая множество престижных номинаций (в том числе и на итальянский «Оскар»), наконец-то появилась в российском прокате. Кадр из фильма «Кто эти люди?» Давид (Эдоардо Лео) мечтал стать писателем, но единственную изданную книгу читала только любящая тетушка. Тогда он ушел в журналистику, затем еще несколько раз сменил работу и вот он уже…
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