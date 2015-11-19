Кто эти люди?, 2015

Итальянская комедия «Кто эти люди?» снята по сценарию Фабио Бонифаччи, который также выступил в качестве режиссера вместе с Франческо Миччикэ. Роль незадачливого Давиде исполнил Эдоардо Лео, а очаровательного мошенника – звезда итальянского кино Марко Джаллини («Идеальные незнакомцы», «Если господь пожелает», «Во всем виноват Фрейд»).
Необычная история случается с сорокалетним Давиде, который не отличается оригинальными планами на жизнь. В его списке желаний продвижение, а точнее карабканье по карьерной лестнице и пополнение личного банковского счета. И накануне судьбоносного дня, когда все его мечты могут осуществиться, он оказывается втянут в невероятное приключение с красивыми девушками и явно подозрительным типом Марчелло. «Где я и кто все эти люди?» – именно этим вопросом задается герой.
– Для Бонифачи картина «Кто эти люди?» – режиссерский дебют
– Фильм был номинирован на премию «Давида ди Донателло» за лучший режиссерский дебют. Картина также получила ряд национальных наград: «Алмаз итальянского кино» («Diamanti al Cinema Italiano») за лучшую режиссуру и премию «Золотая пленка» («La pellicola d'oro») за лучшую мужскую роль
Давиде уже под 40, а весь смысл его жизни — добиться уважения президента компании, в которой он работает, получить прибавку к зарплате и повышение. Наконец ему выпадает такой шанс: Давиде должен представить революционный патент, но... за день до презентации к нему подходит странный тип, Марчелло, восхищается им, предлагает выпить, а потом прокатиться до дома, где их ждут две симпатичные девушки...
Давиде поддается чарам ловкого мошенника и оказывается втянутым в невероятное приключение в компании Марчелло и его очаровательных сообщниц.