Кто эти люди?, 2015

Итальянская комедия «Кто эти люди?» снята по сценарию Фабио Бонифаччи, который также выступил в качестве режиссера вместе с Франческо Миччикэ. Роль незадачливого Давиде исполнил Эдоардо Лео, а очаровательного мошенника – звезда итальянского кино Марко Джаллини («Идеальные незнакомцы», «Если господь пожелает», «Во всем виноват Фрейд»).

Необычная история случается с сорокалетним Давиде, который не отличается оригинальными планами на жизнь. В его списке желаний продвижение, а точнее карабканье по карьерной лестнице и пополнение личного банковского счета. И накануне судьбоносного дня, когда все его мечты могут осуществиться, он оказывается втянут в невероятное приключение с красивыми девушками и явно подозрительным типом Марчелло. «Где я и кто все эти люди?» – именно этим вопросом задается герой.