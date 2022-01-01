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Грета Скарано
Грета Скарано
Greta Scarano
О персоне
Фильмография
Грета Скарано
Greta Scarano
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Дата рождения
27 августа 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Грета Скарано
Родилась 27 августа 1986 года. Рим, Италия.
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Фильмография Грета Скарано
Супергерои
комедия, драма, мелодрама
2021, Италия
8.0
Приложение
драма, фантастика, триллер
2019, Италия
2.0
Захочу и соскочу. Супергерои
комедия
2018, Италия
6.0
Истина на небесах
детектив
2016, Италия
5.0
Без всякой жалости
мелодрама
2014, Италия
6.0
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