«Захочу и соскочу. Супергерои»: Рецензия Киноафиши

Кинодиплом на тему: Влияние учёной степени на супергеройские способности

Итальянскую криминально-социальную франшизу «Захочу и соскочу» только ленивый не сравнивал с телесериалом «Во все тяжкие» и киносериалом «Друзья Оушена». Сравнение, правда, чаще всего было не в пользу европейской продукции. Тем не менее сага о банде научных сотрудников-неудачников стала хитом итальянского проката, обрела поклонников в других странах и подошла к логичному финалу. Ну правда, не оставлять же таких славных парней за решёткой.

Кадр из фильма «Захочу и соскочу. Супергерои»

Главный герой и идеолог банды Пьетро Дзинни ожидает приговора, как и остальные участники, которых, впрочем, разбросали по разным не столь отдалённым местам. Пьетро одержим догадками, что кто-то в Риме готовит теракт с использованием нервно-паралитического газа. С помощью своего ушлого адвоката, нейробиолог буквально на пару дней собирает банду в одной тюрьме, чтобы совершить побег и остановить злодея. Или такого же отчаявшегося учёного, как он сам?

Кадр из фильма «Захочу и соскочу. Супергерои»

Что бы ни говорили создатели, смотреть «Супергероев» — так называется третий фильм серии «Захочу и соскочу» — без знания исходного материала сложновато. Здесь всё транслирует традиционную для франшизы мысль: вы уже любите этих героев и наизусть помните, кто в чём хорош. Об учёной степени Пьетро, например, вы едва ли догадаетесь из единственного фрагмента его лекции. Да и оно вам надо? Он же за решеткой проворачивает побег века! А хвалёные латинисты в обычной жизни разговаривают куда витиеватее, чем в своём кульминационном выступлении. Поэтому просто раскройте уши и наслаждайтесь.

Кадр из фильма «Захочу и соскочу. Супергерои»

Что в этом фильме хорошо, так это последовательность в развитии персонажей. Создатель трилогии Сидней Сибилия не пытается сохранить ту очаровательную наивность и неуклюжесть их действий, которые подкупали в первой части. Пожалуй, лучше всего их поведение описывает фраза бывшей возлюбленной Пьетро: «Помнишь, я ругала тебя, когда ты не мог попросить 80 евро за занятие? Мне кажется, теперь ты сможешь». Побег и все последующие сцены сыграны слаженно, уверенно и собраны в классическую динамичную нарезку, чтобы зрители не уследили за руками и не увидели какие-нибудь провалы в технике сотворения фокуса. Разумеется, сопровождаются ожидаемыми от конкретных героев шутками. И в общем-то, можно сказать, что последние 40 минут фильма проходят так, как и должны проходить криминальные комедии. В целом.

Кадр из фильма «Захочу и соскочу. Супергерои»

А что же происходит весь предшествующий час, в праве спросить зритель. И ответ, к сожалению, будет не располагающий к просмотру. При небольшой длительности «Супергерои» очень долго раскачиваются за счёт непростительных клише (привет «Хранители», «Годзилла» и где там ещё недавно лаборатории трагически взрывались), утрированной драмы и попытками режиссёра закрыть разом все гештальты, даже те, которые он ещё не открывал. Очевидно, что тюремная локация заперла в себе и творческое мышление Сибилии: он не понимает, как её показывать, как должны в ней себя вести герои и над чем тут вообще смеяться, кроме просмотра порнографии вместо урока биологии. И лишь когда Банда оказывается в родной стихии, становится и интересно, и смешно.

Кадр из фильма «Захочу и соскочу. Супергерои»

Итальянская комедия, в том числе и эта, честно старается отрабатывать повестку дня. «Захочу и соскочу» рисует печальную панораму жизни научного сообщества в Италии, и последние штрихи наводит именно третий фильм. Проблема лишь в том, что на международной киноарене буффонаде предпочитают иронию или сатиру. В «Супергероях» бросаются в глаза усилия, с которыми и режиссёр, и артисты балансируют между привычным и требуемым жанром. Стоит выдать монолог «потолще», и вот уже 10 друзей Дзинни кривляются под стать своему кумиру Адриано Челентано, забыв, что он легенда другого века. Из-за этого от зрителя могут ускользнуть действительно достойные словесные эскапады, как, например, точное замечание одного из учёных о хроническом героизме всех участников этого кинопроекта.

Кадр из фильма «Захочу и соскочу. Супергерои»

Разумеется, если вы из тех зрителей, кто любит юмор на повышенных эмоциональных тонах, или тех, кто следил за Бандой с самого начала, завершить просмотр трилогии стоит прямо здесь и сейчас. В отличие от жадных голливудских дельцов, итальянцы не обещают в финале, что это, может быть, ещё не финал. Но без своего франшизного плаща эти супергерои, увы, взлететь не смогут.

В российском прокате с 13 декабря 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Захочу и соскочу. Супергерои»