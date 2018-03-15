Спрячь бабушку в холодильнике, 2018

Молодая художница-реставратор Клаудия Мария Луси получает грант на восстановление старинного храма. Когда девушка обнаруживает, что чиновники все же не предоставят обещанные средства, она решает воспользоваться пенсией своей бабушки. Однако вскоре старушка умирает, лишая Клаудию и ее коллег средств к существованию. Не найдя лучшего выхода, компания друзей прячет труп бабули в холодильнике, чтобы продолжить получать за нее пенсию. И все бы ничего, да вот только в Клаудию влюбляется чрезвычайно дотошный детектив Симоне Реккиа, который начинает повсюду следовать за героиней. Постепенно девушка начинает испытывать к поклоннику ответные чувства, но для спокойной и счастливой жизни ей все же придется разобраться со своим “скелетом в шкафу”.