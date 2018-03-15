Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спрячь бабушку в холодильнике Спрячь бабушку в холодильнике
Киноафиша Фильмы Спрячь бабушку в холодильнике
Metti la nonna in freezer

Спрячь бабушку в холодильнике, 2018

2018 / Италия
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая художница-реставратор Клаудия Мария Луси получает грант на восстановление старинного храма. Когда девушка обнаруживает, что чиновники все же не предоставят обещанные средства, она решает воспользоваться пенсией своей бабушки. Однако вскоре старушка умирает, лишая Клаудию и ее коллег средств к существованию. Не найдя лучшего выхода, компания друзей прячет труп бабули в холодильнике, чтобы продолжить получать за нее пенсию. И все бы ничего, да вот только в Клаудию влюбляется чрезвычайно дотошный детектив Симоне Реккиа, который начинает повсюду следовать за героиней. Постепенно девушка начинает испытывать к поклоннику ответные чувства, но для спокойной и счастливой жизни ей все же придется разобраться со своим “скелетом в шкафу”.

  • “Спрячь бабушку в холодильнике” – дебют в полном метре для режиссеров Джанкарло Фонтаны и Джузеппе Стази, до этого известных вирусными роликами и короткометражными фильмами.
  • Съемки картины проходили летом 2017 года в регионе Лацио, Италия, в том числе в Риме, коммунах Черветери и Сутри.
  • Фильм был номинирован на старейшую престижную итальянскую кинопремию “Серебряная лента” в категориях “Лучший комедийный фильм” и “Лучшая женская роль в комедийном фильме”.
  • Роль Клаудии стала для Мириам Леоне первым опытом в комедийном жанре.

Законопослушный полицейский Симоне влюбляется в Клаудию, молодую и бедную художницу, которая содержит свою мастерскую благодаря пенсии бабушки. Когда бабушка внезапно умирает, Клаудия решает пойти на отчаянный шаг, чтобы продолжить получать пенсию… Маскировки, недоразумения и гениальная ложь – в романтической комедии о том, как выжить во времена кризиса.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 января 2020
Премьера в мире 15 марта 2018
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Джанкарло Фонтана
Джанкарло Фонтана
В ролях
Фабио Де Луиджи
Фабио Де Луиджи
Мириам Леоне
Мириам Леоне
Люсия Оконе
Люсия Оконе
Марина Рокко
Марина Рокко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Спрячь бабушку в холодильнике 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Спрячь бабушку в холодильнике смотреть онлайн

Спрячь бабушку в холодильнике
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Молодая художница-реставратор получила грант на восстановление храма, но чиновники зажали деньги и не спешат делиться, поэтому все работы приходится проводить на пенсию родной бабушки. В какой-то момент старушка внезапно умирает и героиня с коллегами, чтобы не лишиться единственного источника доходов, решают спрятать на время её труп в холодильнике среди продуктов, в кресле из мороженой лазаньи. В это время в доме реставратора случайно появляется фельдфебель Рекье, неподкупный детектив из…
Читать
garmoniakniga 14 декабря 2019, 21:09
Бабушка умерла и ее в холодильник. Это очень смешно?
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Спрячь бабушку в холодильнике
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Приложение киноафиши