Прокатчик ПилотКино

Кинокомпания «ПилотКино» появилась на российском рынке в 2013 году. Её главным направлением является прокат итальянских игровых, документальных и короткометражных фильмов. Также компания проводит ежегодный Российско-итальянский кинофестиваль RIFF и является организатором Российско-итальянского кинорынка.

Компания «ПилотКино» тщательно продумывает стратегию по продвижению фильмов и создаёт наиболее актуальную форму подачи контента. Кроме того, она является создателем и дистрибьютором таких программ, как «Russian Best Shorts» и «Russian Best Docs». В числе самых известных картин, выпущенных «ПилотКино», можно назвать «Кто эти люди?», «Захочу и соскочу!», «Танцуя с Марией», «Венецианские львы» и другие.