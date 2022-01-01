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Прокатчик ПилотКино

О прокатчике

Кинокомпания «ПилотКино» появилась на российском рынке в 2013 году. Её главным направлением является прокат итальянских игровых, документальных и короткометражных фильмов. Также компания проводит ежегодный Российско-итальянский кинофестиваль RIFF и является организатором Российско-итальянского кинорынка.

Компания «ПилотКино» тщательно продумывает стратегию по продвижению фильмов и создаёт наиболее актуальную форму подачи контента. Кроме того, она является создателем и дистрибьютором таких программ, как «Russian Best Shorts» и «Russian Best Docs». В числе самых известных картин, выпущенных «ПилотКино», можно назвать «Кто эти люди?», «Захочу и соскочу!», «Танцуя с Марией», «Венецианские львы» и другие.

Фильмы
Афера по-неаполитански
Афера по-неаполитански
комедия 2021, Италия
0.0
Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
комедия 2021, Италия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Начать с нуля!
Начать с нуля!
комедия 2020, Италия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Гости на вилле
Гости на вилле
драма, триллер 2020, Италия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Итальянские каникулы
Итальянские каникулы
комедия 2020, Италия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Тинторетто и новая Венеция
Тинторетто и новая Венеция
документальный 2020, Италия / Германия
0.0
Десять дней с Сантой
Десять дней с Сантой
комедия, семейный 2020, Италия
0.0
Наш отец
Наш отец
драма 2020, Италия
0.0
Смотреть за 1 рубль
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