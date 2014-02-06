Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Захочу и соскочу Захочу и соскочу
Киноафиша Фильмы Захочу и соскочу
Smetto quando voglio

Захочу и соскочу, 2014

2014 / Италия
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Захочу и соскочу» - это дебютный полнометражный фильм для итальянского режиссёра Сидни Сибилья. В картине снялись известные у себя на Родине актёры: Эдоардо Лео («Римские приключения», «Идеальные незнакомцы»), Валерия Соларино (обладательница премии Венецинаского фестиваля за картину «Вальс»), Валерио Эпри («Да здравствует Италия!»), Паоло Калабрези («Талантливый мистер Рипли») и другие.

В центре сюжета ленты «Захочу и соскочу» окажется университетский преподаватель, обладающий большими академическими познаниями. Но это не спасает его от внезапного увольнения в связи с сокращением. От безысходности к нему приходит гениальная идея - создать преступную группировку, которая будет производит наркотики. К себе в команду он берёт таких же даровитых коллег, которые, как и он, оказались не нужны университетам. Вот только управление таким коллективом выходит из-под контроля...

- Бюджет фильма «Захочу и соскочу» составил 2 миллиона евро

- В Италии фильм посмотрело более 600 тысяч зрителей

- Сюжет фильма «Захочу и соскочу» напоминает сюжет сериала «Во все тяжкие». В обоих случаях главные герои являются преподавателями, которые начинают заниматься производством метамфетамина

- «Захочу и соскочу» - дебют режиссёра Сидни Сибилья

- В 2017 году у фильма также выходит два сиквела: «Захочу и соскочу: Мастеркласс» и «Захочу и соскочу: Революция»

В университете начинаются сокращения, в числе уволенных оказывается талантливый научный работник. Чем может зарабатывать человек, который всю жизнь учился? Идея поразительно проста: нужно создать преступную группировку, подобной которой мир ещё не видывал. Он решает производить наркотики, для чего собирает вместе своих бывших коллег, которые, несмотря на свои знания, оказались на обочине общества. Успех приходит незамедлительно: наконец-то у них есть деньги, власть, женщины. Единственная проблема состоит в том, как управлять таким коллективом… 

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 22 июня 2017
Премьера в мире 6 февраля 2014
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Сидни Сибилья
Сидни Сибилья
В ролях
Эдоардо Лео
Эдоардо Лео
Валерия Соларино
Валерия Соларино
Валерио Эпри
Валерио Эпри
Паоло Калабрези
Паоло Калабрези
Либеро Де Риенцо
Либеро Де Риенцо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Захочу и соскочу 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Что делать гениальному профессору, который в результате бюрократической проволочки оказался без любимой работы? Вопрос оплаты, столь болезненный для мягкого интеллигентного Пьетро, встает ребром; все отягчает бойкая жена Джулия, под напором которой добрый профессор и вовсе тушуется. Наконец, когда его несчастный сирота-студент оказывается вовсе не сиротой и не таким уж и несчастным, Пьетро не выдерживает: его гениальный ум и ущемленная гордость ученого подсказывают нетривиальный выход из…
Читать
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В кинотеатре «Чайка» покажут лучшие итальянские комедии С 9 по 17 сентября в кинотеатре «Чайка» состоятся показы «Итальянских историй», куда войдут самые искрометные комедии, созданные жителями Апеннинского
Написать
5 сентября 2017 18:07
Фестиваль итальянских комедий пройдет в кинотеатре «Художественный» 18 мая в кинотеатре «Художественный» откроется летний фестиваль комедий «Итальянские истории», который продлится четыре месяца. В программе – самые яркие картины
Написать
22 мая 2017 19:23
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши