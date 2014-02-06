Захочу и соскочу, 2014

«Захочу и соскочу» - это дебютный полнометражный фильм для итальянского режиссёра Сидни Сибилья. В картине снялись известные у себя на Родине актёры: Эдоардо Лео («Римские приключения», «Идеальные незнакомцы»), Валерия Соларино (обладательница премии Венецинаского фестиваля за картину «Вальс»), Валерио Эпри («Да здравствует Италия!»), Паоло Калабрези («Талантливый мистер Рипли») и другие.
В центре сюжета ленты «Захочу и соскочу» окажется университетский преподаватель, обладающий большими академическими познаниями. Но это не спасает его от внезапного увольнения в связи с сокращением. От безысходности к нему приходит гениальная идея - создать преступную группировку, которая будет производит наркотики. К себе в команду он берёт таких же даровитых коллег, которые, как и он, оказались не нужны университетам. Вот только управление таким коллективом выходит из-под контроля...
- Бюджет фильма «Захочу и соскочу» составил 2 миллиона евро
- В Италии фильм посмотрело более 600 тысяч зрителей
- Сюжет фильма «Захочу и соскочу» напоминает сюжет сериала «Во все тяжкие». В обоих случаях главные герои являются преподавателями, которые начинают заниматься производством метамфетамина
- «Захочу и соскочу» - дебют режиссёра Сидни Сибилья
- В 2017 году у фильма также выходит два сиквела: «Захочу и соскочу: Мастеркласс» и «Захочу и соскочу: Революция»
В университете начинаются сокращения, в числе уволенных оказывается талантливый научный работник. Чем может зарабатывать человек, который всю жизнь учился? Идея поразительно проста: нужно создать преступную группировку, подобной которой мир ещё не видывал. Он решает производить наркотики, для чего собирает вместе своих бывших коллег, которые, несмотря на свои знания, оказались на обочине общества. Успех приходит незамедлительно: наконец-то у них есть деньги, власть, женщины. Единственная проблема состоит в том, как управлять таким коллективом…