Захочу и соскочу, 2014

«Захочу и соскочу» - это дебютный полнометражный фильм для итальянского режиссёра Сидни Сибилья. В картине снялись известные у себя на Родине актёры: Эдоардо Лео («Римские приключения», «Идеальные незнакомцы»), Валерия Соларино (обладательница премии Венецинаского фестиваля за картину «Вальс»), Валерио Эпри («Да здравствует Италия!»), Паоло Калабрези («Талантливый мистер Рипли») и другие.

В центре сюжета ленты «Захочу и соскочу» окажется университетский преподаватель, обладающий большими академическими познаниями. Но это не спасает его от внезапного увольнения в связи с сокращением. От безысходности к нему приходит гениальная идея - создать преступную группировку, которая будет производит наркотики. К себе в команду он берёт таких же даровитых коллег, которые, как и он, оказались не нужны университетам. Вот только управление таким коллективом выходит из-под контроля...