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И будут последние последними
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Gli ultimi saranno ultimi

И будут последние последними, 2015

2015 / Италия
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О фильме

О любви и социальной несправедливости... «Синьора, немедленно опустите оружие!» — сурово призывает полицейский. Но сегодня никто не остановит Лучану. Она совсем не похожа на террористку: молодая, красивая, беременная женщина. Что заставило ее, всеобщую любимицу и душу маленькой коммуны в окрестностях Рима, взяться за пистолет? Чего она добивается? И как на этой «мексиканской дуэли» оказался пожилой полицейский Дзандзотто, на старости лет разжалованный до службы в провинции? Пока не прогремел роковой выстрел, эта драматическая комедия — итальянцы порою шутят всерьез — заставит нас узнать и полюбить обитателей старинного городка Непи: Лучану и ее непутевого, но неунывающего мужа, парикмахера-трансвестита Мануэлу, нежданно-негаданно влюбившегося старика Дзандзотто и его набожную маму, пользующуюся чудесным акустическим эффектом — в Непи мессу можно слушать, не выходя из дома, по «трансляции» из водосточных труб.

6.1 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 12 ноября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Массимилиано Бруно
В ролях
Паола Кортеллези
Паола Кортеллези
Алессандро Гассман
Алессандро Гассман
Фабрицио Бентивольо
Фабрицио Бентивольо
Джорджо Капуто
Стефано Фреси
Стефано Фреси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма И будут последние последними 1 постер
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