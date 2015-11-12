И будут последние последними, 2015

О любви и социальной несправедливости... «Синьора, немедленно опустите оружие!» — сурово призывает полицейский. Но сегодня никто не остановит Лучану. Она совсем не похожа на террористку: молодая, красивая, беременная женщина. Что заставило ее, всеобщую любимицу и душу маленькой коммуны в окрестностях Рима, взяться за пистолет? Чего она добивается? И как на этой «мексиканской дуэли» оказался пожилой полицейский Дзандзотто, на старости лет разжалованный до службы в провинции? Пока не прогремел роковой выстрел, эта драматическая комедия — итальянцы порою шутят всерьез — заставит нас узнать и полюбить обитателей старинного городка Непи: Лучану и ее непутевого, но неунывающего мужа, парикмахера-трансвестита Мануэлу, нежданно-негаданно влюбившегося старика Дзандзотто и его набожную маму, пользующуюся чудесным акустическим эффектом — в Непи мессу можно слушать, не выходя из дома, по «трансляции» из водосточных труб.