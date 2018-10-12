«Патрик»: Рецензия Киноафиши

Шкодливый пес и уверенность в себе

Сару (Битти Эдмондсон) бросил парень. На новой работе тоже все не гладко – старший коллега сомневается в ее профессионализме. Родители девушки масло в огонь подливают, ведь она не добилась таких высот в карьере, каких достигла ее старшая сестра. К тому же младшенькая еще не замужем и детей у нее нет, а годы-то уходят. Родственники уже представляют, как Сара в глубокой старости умрет в полном одиночестве. Хотя нет, не в полном одиночестве, а в окружении толстых котов. В общем, проблем у девушки хватает, а тут еще появился он – мопс Патрик, и Сара совсем не рада тому, что ей придется изменить свою жизнь в угоду песьим привычкам.

Кадр из фильма «Патрик»

Можно выдохнуть – Патрик не пополнил ряды «говорящих» животных, специалисты по спецэффектам не старались заставить мопса разговаривать и с надменным выражением мордочки выдавать с экрана одну прописную истину за другой, разбавляя шутками поток мудростей. Он не живет в какой-то вселенной, где псы предстают воплощением человеческих слабостей и в таком виде берутся спасать мир или чьи-то семейные отношения. В одноименном фильме Мэнди Флетчер пес Патрик остался псом и при том весьма избалованным псом, привыкшим к определенному отношению к собственной персоне. Однако постановщица фокусируется не на том, как прекрасен может быть храпящий комок шерсти, нагло устроившийся на диване, пусть такое мимими и попало в кадр. В центре ее внимания ‒ будни одинокой девушки, которой не от кого ждать поддержки, даже от родных и близких.

Кадр из фильма «Патрик»

Зритель, как и Патрик, оказывается рядом с Сарой в один из не самых простых моментов ее жизни. Что таких моментов было много, ясно и без флешбэков. У Сары проблемы с самооценкой – оно и понятно: эта девушка зависит от чужого мнения, вместо общения на равных она нередко получает порцию злобных комментариев. Ее возраст, внешность, пол – здесь все становится отправной точкой для критики, ведь столько людей знают, какой должна быть настоящая женщина, дочь и профи в своем деле, и настаивают на том, что другим надо меняться и подстраиваться под стереотипы и предрассудки. Среди «доброжелателей» находятся и те, чье мнение действительно может быть очень важным. В такой ситуации совсем непросто сохранить самоуважение и научиться отстаивать свою точку зрения.

Кадр из фильма «Патрик»

Сара сталкивается с проблемами, знакомыми очень многим девушкам, заслуга Мэнди Флетчер и сценаристов фильма в том, что в лице Патрика ей не посылается волшебный пес, способный разом разрулить все спорные моменты. У главной героини просто появляется тот, кто не предаст, не нагрубит и о ком надо заботиться. Конечно, жизнь хозяина собаки в комедии «Патрик» показывается в приукрашенных тонах. Скажем так, не всегда хозяева собак дружат, и выйдя на прогулку с лучшим другом в хорошем расположении духа, домой можно вернуться злым и угрюмым. Но Флетчер такая суровая правда мало волнует, она следит за тем, как Сара учится радоваться мелочам и быть собой, а также за тем, как изменяется ее отношение к окружающим.

Кадр из фильма «Патрик»

«Патрик» удерживается на уровне веселой легкой и непритязательной комедии для всей семьи, которая все же отдает себе отчет в том, какие трудности могут возникнуть в жизни крайне одинокого человека, и при этом не уходит в драму. Мэнди Флетчер не берется шокировать зрителя смелыми утверждениями и навязывать культ одиночества. В конечном счете, «Патрик» ‒ все-таки романтическая комедия, и ничто ромкомовское ей не чуждо. В фильме есть забавный мопс с шкодливым выражением мордочки, он шалит, но не перетягивает одеяло на себя с истории взросления и личностного становления его новой хозяйки. Извечное противопоставление кошек и собак в «Патрике» ‒ необязывающих фон и возможность еще раз сыграть на обаянии котиков и песиков.

Елена Громова

В российском прокате с 11 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Патрик»