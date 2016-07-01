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Absolutely Fabulous: The Movie

Просто потрясающе, 2016

2016 / США / Великобритания
5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Красиво жить не запретишь» является полнометражной версией одноимённого сериала, выходившего на экраны долгие 20 лет (1992-2012). Главные роли в нём исполняли актрисы Дженнифер Сондерс («Распутницы») и Джоанна Ламли («Заколдованная Элла»). Их героини вернутся и в новой картине. Также к актёрскому составу прибавились молодые актёры, среди которых Кара Делевинь («Бумажные города», «Отряд самоубийц»), Ребел Уилсон («В активном поиске», «Идеальный голос»), Крис Колфер («Хор») и Гвендолин Кристи из «Игры престолов».

В картине «Красиво жить не запретишь» главными героинями являются Пэтси и Эдина, которые всегда жили в ногу со временем и отрывались по полной вместе с самыми желанными мужчинами. Постаревших, но не утративших свой стиль, шарм и тягу к модным вечеринкам Пэтси и Эдину, героинь одноименного сериала 1990-х, ждут новые приключения. После несчастного случая с Кейт Мосс на одной из лондонских тусовок они становятся объектом преследования папарацци и решают срочно ретироваться на Лазурный берег, чтобы переждать скандал.

  • Сценарий к фильму стал частью спора Дженнифер Сондерс и актрисы Дон Френч, который они заключили на радиопередаче. По условиям спора, Сондерс должна была либо предоставить Френч готовый сценарий к концу 2015 года, либо выплатить ей 10 000 фунтов стерлингов.
  • Кейт Мосс сама исполняла свои трюки: среди прочего, ей пришлось сделать несколько дублей непосредственно в Темзе.
  • Ребел Уилсон, давняя поклонница оригинального сериала, просила о роли в фильме еще 2012, до того, как ее карьера резко пошла в гору. Она отправила Дженнифер Сондерс письмо, в котором предлагала сыграть давно потерянную дочь Пэтси. В конце концов, когда проект стартовал, Уилсон была уже настолько востребована, что смогла найти время лишь на небольшое камео.
  • Одну из ролей предлагали Бенедикту Камбербэтчу, но он отказался от съемок.
  • Идея полнометражного фильма появилась еще в 1995 году, после того, как оригинальный сериал о Пэтси и Эдине был показан на Comedy Central. На тот момент автор и исполнительница главной роли Дженнифер Сондерс решила вместо этого продолжить съемки сериала.

Эдина и Пэтси, пиарщица и журналистка, хорошо знакомые по культовому британскому ситкому 90-х, возвращаются в «просто потрясающем» полнометражном дебюте. Они по-прежнему искрятся гламуром и жить не могут без тусовок и алкогольного допинга. Во время очередной модной вечеринки Эдина и Пэтси вдруг оказываются в эпицентре грандиозного скандала – подруг обвиняют в попытке убийства Кейт Мосс, в связи с чем они срочно покидают Лондон, пытаясь скрыться от общественного гнева на Французской Ривьере.

5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 1 июля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Мэнди Флетчер
Мэнди Флетчер
В ролях
Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи
Кара Делевинь
Кара Делевинь
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Просто потрясающе 2 постера
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Просто потрясающе
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Кадры из фильма Все кадры
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