Просто потрясающе, 2016

Фильм «Красиво жить не запретишь» является полнометражной версией одноимённого сериала, выходившего на экраны долгие 20 лет (1992-2012). Главные роли в нём исполняли актрисы Дженнифер Сондерс («Распутницы») и Джоанна Ламли («Заколдованная Элла»). Их героини вернутся и в новой картине. Также к актёрскому составу прибавились молодые актёры, среди которых Кара Делевинь («Бумажные города», «Отряд самоубийц»), Ребел Уилсон («В активном поиске», «Идеальный голос»), Крис Колфер («Хор») и Гвендолин Кристи из «Игры престолов».

В картине «Красиво жить не запретишь» главными героинями являются Пэтси и Эдина, которые всегда жили в ногу со временем и отрывались по полной вместе с самыми желанными мужчинами. Постаревших, но не утративших свой стиль, шарм и тягу к модным вечеринкам Пэтси и Эдину, героинь одноименного сериала 1990-х, ждут новые приключения. После несчастного случая с Кейт Мосс на одной из лондонских тусовок они становятся объектом преследования папарацци и решают срочно ретироваться на Лазурный берег, чтобы переждать скандал.