Сару (Битти Эдмондсон) бросил парень. На новой работе тоже все не гладко – старший коллега сомневается в ее профессионализме. Родители девушки масло в огонь подливают, ведь она не добилась таких высот в карьере, каких достигла ее старшая сестра. К тому же младшенькая еще не замужем и детей у нее нет, а годы-то уходят. Родственники уже представляют, как Сара в глубокой старости умрет в полном одиночестве. Хотя нет, не в полном одиночестве, а в окружении толстых котов. В общем, проблем у…
У меня нет семьи. Так сложилось. Живу с котом. На самом деле моя семья - большая. Много родственников и друзей, товарищей. Приятелей и приятельниц. Одиночество не пугает. Позволяет больше думать, встречаться и общаться с людьми. Люблю.Полюбила этот фильм. Милая, трогательная, нежная и "кусачая" комедия заставляет "проронить слезу" над участью одиноких девушек. О том, как она ищет работу, боится арендодателя, хочет встретить любовь и разобраться в своих мыслях и чувствах, о том, что ей мешает и что помогает - этот трогательный фильм.
В зале в воскресенье утром была одна. И хорошо! Слезы катились градом. Были в фиьме трогательные моменты. Как же хорошо не стесняться слез!
Актуальность сюжета задана нашими капиталистическими ))) условиями жизни. Девушка решает вопросы, в которых обычно помогает накопленный жизненный багаж, связи, профессиональный опыт, капитал или родственные отношения. В этом ей не повезло. Характер ее, моральные принципы, философия жизненная или воспитание виновато - не понятно. Суть только в том, что проблемы она решает "с нуля" или с "отрицательного" старта. Все усложняется тем, что она вынуждена зоботится о животном, которое избаловано и не приучено к самоограничению. Взаимное влияние друг на друга непохожих существ приносит пользу обоим.
Героиня попадает в ситуации, с которыми бы никогда не столкнулась, продолжая жить по-прежнему. Новые знакомые, неоднозначные отношения и ее неравнодушие к тем, кто отнесся к ней по-человечески, меняют ее.
Мы забыли совесткое время, когда многое было проще и определенее. Распределение после института, бесплатное образование и медицина. Сейчас этого нет. Нет и у героини, которая близка страхом перед жизнью, неопределенной и пугающей.
Тема неопределенности судьбы, как в жизни девушки, как в существовании собаки, как в судьбе подростка, родители которого разводятся, как и в перспективах школьников, которые воруют колеса, чтобы заработать вместо учебы - тема неопределенности сейчас значима для всех поколений нашего проблемного, на девяносто девять процентов невротизированного, как говорит психолог Михаил Лабковский, общества.
Что подкупает меня, как сценариста? Простота. Предельная лаконичность и кристальная чистота средств для достижения цели. Нет нарочитого и надуманного. События естественно перходят от одного к другому. Люди ведут себя натурально и реагируют на обстоятельства по-человечески. Сила в драматургии. Хорошо и спокойно стало после фильма.
жена продолжает намекать, что хочет мопса ;))
5 баллов из 10ти!
до эталонов жанра не дотягивает - "Белый Бим, черное ухо" или, хотя бы, "Бетховен"
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