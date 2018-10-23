Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Временные ограничения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Патрик Патрик
Киноафиша Фильмы Патрик Отзывы о фильме «Патрик»
Patrick Патрик 2018 / Великобритания
6.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Патрик»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Сару (Битти Эдмондсон) бросил парень. На новой работе тоже все не гладко – старший коллега сомневается в ее профессионализме. Родители девушки масло в огонь подливают, ведь она не добилась таких высот в карьере, каких достигла ее старшая сестра. К тому же младшенькая еще не замужем и детей у нее нет, а годы-то уходят. Родственники уже представляют, как Сара в глубокой старости умрет в полном одиночестве. Хотя нет, не в полном одиночестве, а в окружении толстых котов. В общем, проблем у…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ольга Щеголева 23 октября 2018, 13:15
СЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ ДЛЯ ТЕХ, У КОГО НЕТ СЕМЬИ
У меня нет семьи. Так сложилось. Живу с котом. На самом деле моя семья - большая. Много родственников и друзей, товарищей. Приятелей и приятельниц. Одиночество не пугает. Позволяет больше думать, встречаться и общаться с людьми. Люблю.Полюбила этот фильм. Милая, трогательная, нежная и "кусачая" комедия заставляет "проронить слезу" над участью одиноких девушек. О том, как она ищет работу, боится арендодателя, хочет встретить любовь и разобраться в своих мыслях и чувствах, о том, что ей мешает и что помогает - этот трогательный фильм.

В зале в воскресенье утром была одна. И хорошо! Слезы катились градом. Были в фиьме трогательные моменты. Как же хорошо не стесняться слез!

Актуальность сюжета задана нашими капиталистическими ))) условиями жизни. Девушка решает вопросы, в которых обычно помогает накопленный жизненный багаж, связи, профессиональный опыт, капитал или родственные отношения. В этом ей не повезло. Характер ее, моральные принципы, философия жизненная или воспитание виновато - не понятно. Суть только в том, что проблемы она решает "с нуля" или с "отрицательного" старта. Все усложняется тем, что она вынуждена зоботится о животном, которое избаловано и не приучено к самоограничению. Взаимное влияние друг на друга непохожих существ приносит пользу обоим.

Героиня попадает в ситуации, с которыми бы никогда не столкнулась, продолжая жить по-прежнему. Новые знакомые, неоднозначные отношения и ее неравнодушие к тем, кто отнесся к ней по-человечески, меняют ее.

Мы забыли совесткое время, когда многое было проще и определенее. Распределение после института, бесплатное образование и медицина. Сейчас этого нет. Нет и у героини, которая близка страхом перед жизнью, неопределенной и пугающей.

Тема неопределенности судьбы, как в жизни девушки, как в существовании собаки, как в судьбе подростка, родители которого разводятся, как и в перспективах школьников, которые воруют колеса, чтобы заработать вместо учебы - тема неопределенности сейчас значима для всех поколений нашего проблемного, на девяносто девять процентов невротизированного, как говорит психолог Михаил Лабковский, общества.

Что подкупает меня, как сценариста? Простота. Предельная лаконичность и кристальная чистота средств для достижения цели. Нет нарочитого и надуманного. События естественно перходят от одного к другому. Люди ведут себя натурально и реагируют на обстоятельства по-человечески. Сила в драматургии. Хорошо и спокойно стало после фильма.
23 октября 2018, 13:15 Ответить
Андрей 30 марта 2020, 15:07
Оценка
простой семейный добро-глуповатый фильм, про симпатичную собаку и его хозяйку! с детьми посмотреть самое то!
жена продолжает намекать, что хочет мопса ;))
5 баллов из 10ти!

до эталонов жанра не дотягивает - "Белый Бим, черное ухо" или, хотя бы, "Бетховен"
30 марта 2020, 15:07 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Баба Яга спасает мир 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 22 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 29 комментариев
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 21 комментарий
Мегалодон
Мегалодон 20 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App