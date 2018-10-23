Наша рецензия

Сару (Битти Эдмондсон) бросил парень. На новой работе тоже все не гладко – старший коллега сомневается в ее профессионализме. Родители девушки масло в огонь подливают, ведь она не добилась таких высот в карьере, каких достигла ее старшая сестра. К тому же младшенькая еще не замужем и детей у нее нет, а годы-то уходят. Родственники уже представляют, как Сара в глубокой старости умрет в полном одиночестве. Хотя нет, не в полном одиночестве, а в окружении толстых котов. В общем, проблем у…