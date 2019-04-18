«Код «Красный»»: Рецензия Киноафиши

Режиссёр Тревор Нанн в 2020-м году отметит своё 80-летие. Не удивляйтесь, если вы ничего про него не знали: Нанн работает на театральном поприще, и больше известен как соавтор англоязычного либретто мюзикла «Отверженные», а также постановки «Кошек» на Вест-энде. Безусловно, у него была масса других спектаклей, но эти вы знаете лучше всего.

Долгое время сэр Нанн был худруком Королевской шекспировской компании, Королевского национального театра, а в полном метре дебютировал в 1975 году адаптацией пьесы Генрика Ибсена «Гедда Габлер». Картина дебютировала вне конкурса на Каннском фестивале, удостоилась хвалебных отзывов, но Нанн не спешил возвращаться за камеру. Свой следующий фильм, «Леди Джейн» с Хеленой Бонэм Картер и Кэри Элвесом он выпустил уже в 1986-м. Критики разделились. Третий фильм, «Двенадцатая ночь» по Шекспиру (снова с Бонэм Картер) приняли очень тепло, и вот четвёртая киноработа театрального режиссёра, представленная в сентябре 2018-го в Торонто, снова не может похвастаться отличными рецензиями.

«Код „Красный“»

В основе «Кода» — история жизни Мелиты Норвуд, которая с 1937 года на протяжении 40 лет работала на КГБ. Считается, что она одна из самых важных шпионок, завербованной Советским Союзом, но сама Норвуд таковой себя не считала. Более того, она говорила, что раз Британия не воюет с Советами, то ничего особенного она и не делает.

Для фильма Норвуд переименовали в Джоан Стэнли и разделили её жизнь на две линии. В одной она пожилая учёная (Джуди Денч), живущая в пригороде Лондона, а в другой — молодая девушка (Софи Куксон), которая снабжает КГБ информацией. В дом Джоан вламываются оперативники MI5, арестовывая её, после чего начинается допрос, перемежающийся флэшбэками. Вот студентка Джоан знакомится с Лео Галичем (Том Хьюз), сбежавшего из России и Германии, но почему-то продолжающий работать на родину. У них начинается роман, но Лео вскоре надо возвращаться домой, и Джоан начинает работать в лаборатории физика Макса Дэвиса (Стивен Кэмпбелл Мур), который разрабатывает атомную бомбу. Дэвис нравится девушке, но работа над бомбой ей претит.

Куксон играет Джоан с очаровательной наивностью — её героиня верит всему, что происходит. И если бы Нанн сосредоточился на шпионской составляющей, то фильму, возможно, удалось бы стать более выдающимся событием. Однако режиссёр фокусируется на любовном треугольнике — и вот тут картина терпит крах, потому что на фоне упущенных возможностей следить за отношениями героини несколько скучно.

«Код „Красный“»

Конечно, Джуди Денч, которая всё это время сидит в полицейском участке, добавляет проекту веса. Её Джоан постепенно понимает, что её разоблачили, и теперь ей необходимо убедить всех в том, что она поступила так, чтобы окончить войну. Свою родину она любит, и все тайны, уплывавшие за границу, были лишь её попыткой противодействовать сложившейся ситуации.

Главная проблема истории — мы сразу знаем, что работа Джоан увенчалась относительным успехом. Она не была поймана в молодости, прожила счастливую жизнь. От этого даже неплохой эпизод, в котором гэбистка София учит Джоан шпионить, тонет в отсутствии хоть какого-то ощущения опасности. Нанн слишком активно давит на мелодраматическую составляющую, но для кого-то, конечно, это может стать положительным аспектом.

В целом фильм Нанна, кажется, лучше бы смотрелся спектаклем в театре (и то, скорее всего, его бы забраковали за старомодность). Но если вы любите медленные костюмные мелодрамы, то «Код Красный» подарит вам полтора часа любовного треугольника с щепоткой шпионского триллера.