Связной, 2019

Рэйчел бегло говорит на нескольких языках. Идеальная квалификация для агента израильской службы внешней разведки Моссад, которая ее завербовала. Офицер связи Томас высоко ценит ее. Оперативное командование в Израиле также доверяет ей, и поэтому Рэйчел отправляется в Тегеран с секретной миссией. Очарованная этой чужой страной, она тщательно вписывается в повседневную жизнь и заводит роман с бизнесменом Фархадом, человеком, за которым ей поручили шпионить. Но ее миссия становится все более и более требовательной и опасной, пока она наконец не решает бросить задание. Она оставляет загадочное сообщение для Томаса, который должен найти ее, прежде чем она станет угрозой для Израиля.