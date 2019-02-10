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The Operative

Связной, 2019

2019 / США / Германия / Израиль / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Рэйчел бегло говорит на нескольких языках. Идеальная квалификация для агента израильской службы внешней разведки Моссад, которая ее завербовала. Офицер связи Томас высоко ценит ее. Оперативное командование в Израиле также доверяет ей, и поэтому Рэйчел отправляется в Тегеран с секретной миссией. Очарованная этой чужой страной, она тщательно вписывается в повседневную жизнь и заводит роман с бизнесменом Фархадом, человеком, за которым ей поручили шпионить. Но ее миссия становится все более и более требовательной и опасной, пока она наконец не решает бросить задание. Она оставляет загадочное сообщение для Томаса, который должен найти ее, прежде чем она станет угрозой для Израиля.

5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 1 апреля 2020
Премьера в мире 10 февраля 2019
Возраст 18+
Режиссер
Юваль Адлер
В ролях
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Кэс Анвар
Вернер Даен
Лирон Лево
Лирон Лево
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Связной 2 постера
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Связной
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