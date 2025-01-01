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Джорджо Кантарини
Giorgio Cantarini
Киноафиша
Персоны
Джорджо Кантарини
Джорджо Кантарини
Giorgio Cantarini
Дата рождения
12 апреля 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Орвието, Италия
Популярные фильмы
9.0
Жизнь прекрасна
(1997)
8.6
Гладиатор
(2000)
6.7
Команданте
(2023)
Фильмография Джорджо Кантарини
Жанр
Все
Биография
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Мелодрама
Приключения
Год
Все
2023
2000
1997
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.7
Команданте
Comandante
биография, драма, исторический
2023, Италия
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8.6
Гладиатор
Gladiator
приключения, драма, боевик
2000, Великобритания / США
Смотреть трейлер
9
Жизнь прекрасна
La Vita è bella / Life is Beautiful
военный, мелодрама, драма
1997, Италия
Смотреть трейлер
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