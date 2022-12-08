Ночь в музее: Новое восстание Камунра, 2022

Производство20th Century Studios, 20th Century Fox Animation, Fox Family Films
Другие названия
Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again, Noche en el museo: El retorno de Kahmunrah, Una noche en el museo: El Regreso de Kahmunrah, Éjszaka a múzeumban: Kahmunrah visszatér, La Nuit au musée : Le Retour de Kahmunrah, Müzede Bir Gece: Kahmunrah'ın Yükselişi, Nachts im Museum - Kahmunrah kehrt zurück, Nat på museet: Kahmunrah vender tilbage, Natt på museet: Kahmunrahs återkomst, Noc w muzeum: Kahmunrah powraca, Öö muuseumis, Uma Noite no Museu: O Retorno de Kahmunrah, Una notte al museo - La vendetta di Kahmunrah, Une Nuit au musée: L'ascension de Kahmunrah, Ніч у музеї: Нове воскресіння Камунра, Ночь в музее: Новое воскрешение Камунра, ナイト ミュージアム カームンラーの大脱走, 博物館驚魂夜：法老再現, 翻生侏羅館：法老歸來, ليلة في المتحف: عودة كامون رع, 博物馆奇妙夜：法老归来, Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück, Wonderful Night at the Museum: The Pharaoh Returns, 博物馆惊魂夜：卡门拉回归, Nachts im Museum Kahmunrah kehrt zurueck, Night at The Museum Animated Movie, ליילה מוטרף במוזיאון: שובו של קאמונרה