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Постер мультфильма Ночь в музее: Новое восстание Камунра
4.9
Ночь в музее: Новое восстание Камунра - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ночь в музее: Новое восстание Камунра
4.9

Ночь в музее: Новое восстание Камунра

, 2022
Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again
США / приключения, анимация, комедия / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Ночь в музее: Новое восстание Камунра
4.9
Ночь в музее: Новое восстание Камунра - Трейлер
Ночь в музее: Новое восстание Камунра  Трейлер

В ролях

Джошуа Бассетт
Джошуа Бассетт
Nick Daley
Томас Леннон
Томас Леннон
Teddy Roosevelt
Джозеф Камал
Kahmunrah
Акмаль Сале
Стив Зан
Стив Зан
Джэми Деметриу
Джэми Деметриу
Dr. McPhee
Алис Исааз
Алис Исааз
Joan of Arc
Christie Bahna
Queen Nefertiti
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер
Dexter
Гиллиан Джейкобс
Гиллиан Джейкобс
Erica
Закари Ливай
Закари Ливай
Laaa
Закари Ливай
Закари Ливай
Laaa
Режиссер Matt Danner, Justin Lovell
Сценарист Шон Леви, Ray DeLaurentis, William Schifrin, Milan Trenc, Jameel Saleem
Композитор Джон Песано
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 8 декабря 2022
Премьера в мире 8 декабря 2022
MPAA PG
Производство 20th Century Studios, 20th Century Fox Animation, Fox Family Films
Другие названия
Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again, Noche en el museo: El retorno de Kahmunrah, Una noche en el museo: El Regreso de Kahmunrah, Éjszaka a múzeumban: Kahmunrah visszatér, La Nuit au musée : Le Retour de Kahmunrah, Müzede Bir Gece: Kahmunrah'ın Yükselişi, Nachts im Museum - Kahmunrah kehrt zurück, Nat på museet: Kahmunrah vender tilbage, Natt på museet: Kahmunrahs återkomst, Noc w muzeum: Kahmunrah powraca, Öö muuseumis, Uma Noite no Museu: O Retorno de Kahmunrah, Una notte al museo - La vendetta di Kahmunrah, Une Nuit au musée: L'ascension de Kahmunrah, Ніч у музеї: Нове воскресіння Камунра, Ночь в музее: Новое воскрешение Камунра, ナイト ミュージアム カームンラーの大脱走, 博物館驚魂夜：法老再現, 翻生侏羅館：法老歸來, ليلة في المتحف: عودة كامون رع, 博物馆奇妙夜：法老归来, Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück, Wonderful Night at the Museum: The Pharaoh Returns, 博物馆惊魂夜：卡门拉回归, Nachts im Museum Kahmunrah kehrt zurueck, Night at The Museum Animated Movie, ליילה מוטרף במוזיאון: שובו של קאמונרה

Рейтинг мультфильма

4.9
Оцените 15 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

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Ночь в музее: Новое восстание Камунра - Трейлер
Ночь в музее: Новое восстание Камунра Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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