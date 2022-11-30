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Ночь в музее: Новое восстание Камунра Ночь в музее: Новое восстание Камунра
Киноафиша Фильмы Ночь в музее: Новое восстание Камунра
Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again

Ночь в музее: Новое восстание Камунра, 2022

2022 / США
Оценить мультфильм можно будет после премьеры
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Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Matt Danner
В ролях
Джошуа Бассетт
Джошуа Бассетт
Томас Леннон
Томас Леннон
Джозеф Камал
Акмаль Сале
Стив Зан
Стив Зан
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Ночь в музее: Новое восстание Камунра 2 постера
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Disney+ выпустил трейлер мультфильма «Ночь в музее: Камунра снова восстает» В анимационном спин-оффе расскажут о приключениях сына Ларри Дэйли.
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30 ноября 2022 14:26
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