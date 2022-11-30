Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Щелкунчик и волшебная флейта"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ночь в музее: Новое восстание Камунра
Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again
Ночь в музее: Новое восстание Камунра, 2022
2022 / США
Трейлер
Оценить мультфильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Жанр:
приключения
анимация
комедия
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность
1 час 17 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Matt Danner
В ролях
Джошуа Бассетт
Томас Леннон
Джозеф Камал
Акмаль Сале
Стив Зан
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
Новости о мультфильме
Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Disney+ выпустил трейлер мультфильма «Ночь в музее: Камунра снова восстает»
В анимационном спин-оффе расскажут о приключениях сына Ларри Дэйли.
Написать
30 ноября 2022 14:26
Все новости мультфильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ёлки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
На ощупь
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, драма, триллер
LOL. Surprise! Фильм
Написать отзыв
2021, США, боевик, анимация, семейный
Двойная петля
Рецензия
Написать отзыв
2022, США, боевик, драма, военный
Петр I: Последний царь и первый император
Отзывы
2022, Россия, исторический, документальный
Ламборгини: Человек-легенда
Написать отзыв
2022, Италия, драма, биография
Покерфейс
Рецензия
Отзывы
2022, США, триллер
Чинк: Хвостатый детектив
Отзывы
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Треугольник печали
Написать отзыв
2022, Швеция / США / Франция, драма
Царство против разбойников
Написать отзыв
2022, Россия, анимация, семейный
Related video
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так